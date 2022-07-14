https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html

В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям

В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям

Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:54

2022-07-14T11:54

2022-07-14T12:58

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

кишинев

санкции в отношении россии

евросоюз

мария захарова

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс отмечал, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении."В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности", — указала Захарова.По ее словам, опыт последних месяцев убеждает, что от ограничений против России страдают в первую очередь народы тех стран, которые их вводят.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, кишинев, санкции в отношении россии, евросоюз, мария захарова