Рейтинг@Mail.ru
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:54
2022-07-14T12:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
кишинев
санкции в отношении россии
евросоюз
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс отмечал, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении."В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности", — указала Захарова.По ее словам, опыт последних месяцев убеждает, что от ограничений против России страдают в первую очередь народы тех стран, которые их вводят.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, кишинев, санкции в отношении россии, евросоюз, мария захарова
11:54 14.07.2022 (обновлено: 12:58 14.07.2022)
 
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям

Представитель МИД Захарова предостерегла Молдавию от присоединения к западным санкциям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс отмечал, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:04
WSJ объяснил, как Путин переиграл США
России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности", — указала Захарова.
По ее словам, опыт последних месяцев убеждает, что от ограничений против России страдают в первую очередь народы тех стран, которые их вводят.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:43
The Hill спрогнозировал три возможных шага Путина после спецоперации
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 11:24
Эксперт оценил последствия присоединения Молдавии к санкциям против России
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияКишиневСанкции в отношении РоссииЕвросоюзМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала