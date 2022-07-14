https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:54
2022-07-14T11:54
2022-07-14T12:58
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
кишинев
санкции в отношении россии
евросоюз
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона предостерегает Кишинев от присоединения к санкциям Запада против Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс отмечал, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении."В России не остались незамеченными продолжающиеся усилия Евросоюза и НАТО, направленные на то, чтобы полностью встроить Молдавию в свою антироссийскую кампанию, а также освоить ее территорию под видом оказания содействия в сфере безопасности", — указала Захарова.По ее словам, опыт последних месяцев убеждает, что от ограничений против России страдают в первую очередь народы тех стран, которые их вводят.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
https://ria.ru/20220714/ukraina-1802333247.html
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, кишинев, санкции в отношении россии, евросоюз, мария захарова
11:54 14.07.2022 (обновлено: 12:58 14.07.2022)
В МИД предостерегли Кишинев от присоединения к западным санкциям
Представитель МИД Захарова предостерегла Молдавию от присоединения к западным санкциям