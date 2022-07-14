https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html

Запад признал поражение. Почему мир не может изолировать Россию

Запад признал поражение. Почему мир не может изолировать Россию - РИА Новости, 14.07.2022

Запад признал поражение. Почему мир не может изолировать Россию

Чем сильнее западные страны стремятся к полной блокаде России, тем меньше их поддерживают в остальном мире. Если раньше об этом свидетельствовали только... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:00

2022-07-14T08:00

2022-07-14T08:04

сергей лавров

андерс фог расмуссен

джо байден

россия

украина

москва

большая двадцатка

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Чем сильнее западные страны стремятся к полной блокаде России, тем меньше их поддерживают в остальном мире. Если раньше об этом свидетельствовали только соцопросы, то после саммита министров иностранных дел государств "Большой двадцатки" проблему признал даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Почему евроатлантисты проигрывают — в материале РИА Новости.Раскол в "Двадцатке""Большая семерка" не убедила "Двадцатку" осудить Россию, объявить санкции и призвать к ответственности за спецоперацию на Украине, заявил Боррель. На совещании руководителей МИД G20, состоявшемся на Бали 7-8 июля, Западу не удалось "отменить" Москву. Вместо этого представителям G7 самим пришлось отказаться от совместных фото и ужина. А Сергей Лавров провел успешные переговоры с коллегами из Аргентины, Бразилии, Индонезии, Индии, Китая и Турции.По словам Борреля, в "Двадцатке" согласны с тем, что нужно соблюдать чужой суверенитет и не применять силу. Однако не в данном случае. Национальные интересы важнее. Участники саммита жаловались, что им стало сложнее проводить многовекторную внешнюю политику. Боррель считает, что виноват в этом не коллективный Запад, а Кремль.Противники Москвы грозят "неприсоединившимся" вторичными санкциями. В США уже составили список из 18 стран, через которые в Россию попадают "запрещенные" товары. Там значатся и члены G20 — Бразилия, Китай, Индия, Мексика, Турция. В Вашингтоне подчеркивают, что особенно пристально нужно следить за техникой, которую прямо или косвенно можно использовать в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, системы GPS, вакуумные насосы и нефтепромысловое оборудование.Лавров на саммите подчеркнул, что международные отношения следует выстраивать на балансе интересов, а не на "игре мускулов". Он назвал бесперспективным принцип "кто не с нами, тот против нас" и призвал участников G20 совместно искать выход из мирового экономического кризиса, как делали в 2008-м.Народ против"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше", — сокрушается Боррель. О том же свидетельствуют социологические исследования, проведенные теми, кого сложно заподозрить в симпатиях к Кремлю.В мае немецкий институт Latana и европейский центр "Альянс демократий", основанный бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, опросили граждан 52 стран об их отношении к России. Чаще других неприязнь выражали в Польше (87%), Португалии (83), Украине (80), Дании (79), Швеции и Ирландии (по 77). Больше всего друзей Москвы оказалось в Китае (59%), Индии (56), Пакистане (48), Вьетнаме (46) и Алжире (43). Сохранение экономических связей поддержали 71% китайцев, 60% индонезийцев, свыше половины греков, вьетнамцев, венгров, кенийцев и израильтян, почти половина турок, филиппинцев и мексиканцев.Компания YouGov организовала похожее исследование в 14 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Порядка 66% респондентов не имели никакой позиции по поводу российско-украинского конфликта. Четверть возложили ответственность на НАТО, 13% указали на президента США Джо Байдена. На вопрос, как действовать арабским странам, 53% ответили "стремиться к дипломатическому урегулированию", 38% — "ничего не предпринимать, сохранять нейтралитет", пять процентов — поддержать Россию, четыре — Украину.Даже в Германии далеко не все согласны с тем, что нужно враждовать с Москвой, но власти не прислушиваются к таким голосам. Например, 7 июля ведущая телеканала ZDF спросила у канцлера Олафа Шольца, не тревожит ли его, что 47% немцев выступают за территориальные уступки со стороны Киева, которые прекратят конфликт и антироссийские санкции. Глава правительства повторил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется."Страусы" топчут "ястребов"Как пишет британская The Sunday Times, в НАТО сформировались три лагеря: "ястребы", "голуби" и "страусы". К первой группе журналисты относят тех, кто хочет ликвидации ДНР и ЛНР. Прежде всего это государства, которые находятся близко к России (видимо, Польша и страны Балтии). Во второй категории требуют отвода российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, но готовы смириться с независимостью ДНР и ЛНР (в статье упоминают скандинавов). "Страусы" — это Южная Европа, старающаяся игнорировать конфликт и желающая урегулировать его любым способом. Там поддерживают все заявления альянса, но предпочитают ничего не предпринимать.В итоге в НАТО не смогли договориться ни о чем, кроме поставок на Украину оружия. Но этого Киеву недостаточно, чтобы выстоять под натиском Москвы, утверждает издание.Впрочем, и в случае если на Западе никто не пытался бы спрятать голову в песок, украинцы вряд ли получили бы большую поддержку. Международная социологическая служба IPSOS поинтересовалась у граждан 27 стран мира, что они думают о возможном участии их армий в боевых действиях на Украине. В среднем 72% респондентов высказались против. Причем страны НАТО и G7 оказались довольно миролюбивыми: в Турции этот показатель — 86%, Венгрии — 90, Германии — 76, США, Великобритании и Франции — по 65, Канаде — 56.Передел мираМеждународное сообщество устало от постоянных нравоучений коллективного Запада, не видит в нем надежного партнера и поэтому не желает поддерживать антироссийские санкции, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Евросоюз и США взяли на себя роль защитников базовых человеческих ценностей и полностью монополизировали эту сферу. Но для очень многих стран западная картина мира неприемлема. Фактически она черно-белая: либо вы разделяете евроатлантические убеждения, либо вы против", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Китай, Индия, Бразилия и другие государства, продолжает он, не хотят противостоять США на поле боя, но и не допустят вмешательства в свои внутренние дела. В результате возник "гнойник" международных проблем, который вот-вот лопнет."Мир входит в эпоху турбулентности. Спецоперация России на Украине — первая ласточка. Другие страны не обязаны поддерживать Москву. Но и мириться с нынешней системой международных отношений они не будут", — уверен Денисов.Западная модель сосуществования резко потеряла популярность после попытки США и Евросоюза "отменить" Россию, считает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин."Многие не верили, что евроатлантисты отключат нас от SWIFT. Возможность засунуть пластик в автомат и получить деньги считалась одним из главных достижений западной цивилизации. Потом у России украли сотни миллиардов долларов, у бизнесменов отобрали имущество. И никого не интересует, выступаешь ты против спецоперации или за нее: начался беспредел", — констатирует политолог.По словам Жарихина, те, кто не входит в ближний круг США, решили, что с ними могут поступить еще хуже, потому что они не в состоянии себя защитить. Вместе с тем поддерживать антироссийские санкции им не хочется, потому что страны, которые их вводят, страдают не меньше Москвы.

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

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