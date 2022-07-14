https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html
РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода в Городец
РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода в Городец - РИА Новости, 14.07.2022
РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода в Городец
РЖД запустят совмещенный туристический маршрут Нижний Новгород — Городец, сообщает железнодорожный холдинг в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:33
2022-07-14T12:33
2022-07-14T12:33
туризм
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. РЖД запустят совмещенный туристический маршрут Нижний Новгород — Городец, сообщает железнодорожный холдинг в Telegram-канале."С 15 июля будет доступен новый маршрут, билет на который можно оформить единой покупкой", — говорится в релизе. Уточняется, что одной из составляющих путешествия станет скоростное судно "Валдай". Стоимость билета для взрослого — 1750 рублей, для детей от пяти до десяти лет — 1575. Пассажиры младше пяти лет – бесплатно. В стоимость включена экскурсионная программа "Музей под открытым небом", добавляют в РЖД.Билеты до Городца как на туристический маршрут полностью (с поездом до Нижнего Новгорода), так и отдельно на "Валдае" доступны в мобильном приложении или на сайте РЖД.
https://ria.ru/20220708/rosturizm-1801326596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, нижний новгород, городец, ржд, туристы, туризм, пассажиры
РЖД запустят туристический маршрут из Нижнего Новгорода в Городец
РЖД запустят совмещенный туристический маршрут Нижний Новгород — Городец с 15 июля
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. РЖД запустят совмещенный туристический маршрут Нижний Новгород — Городец, сообщает железнодорожный холдинг в Telegram-канале.
"С 15 июля будет доступен новый маршрут, билет на который можно оформить единой покупкой", — говорится в релизе. Уточняется, что одной из составляющих путешествия станет скоростное судно "Валдай".
Стоимость билета для взрослого — 1750 рублей, для детей от пяти до десяти лет — 1575. Пассажиры младше пяти лет – бесплатно. В стоимость включена экскурсионная программа "Музей под открытым небом", добавляют в РЖД.
Билеты до Городца как на туристический маршрут полностью (с поездом до Нижнего Новгорода), так и отдельно на "Валдае" доступны в мобильном приложении или на сайте РЖД.