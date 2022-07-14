https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore - РИА Новости, 14.07.2022
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:27
2022-07-14T11:27
2022-07-14T11:27
наука
технологии
сбербанк россии
втб
aliexpress
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и является маркетплейс.С момента запуска сервиса, 25 мая, по 12 июля из RuStore были установлены различные приложения более миллиона раз. Если на момент релиза в нем были размещены около сотни программ, то теперь их количество перевалило за тысячу.Чаще всего из RuStore загружали финансовые приложения, на которые пришлось более 50 процентов инсталляций. Второй категорией по популярности стали "инструменты", на третьем месте — "развлечения".Наиболее загружаемым приложением из RuStore назван "СберБанк Онлайн" с 256 000 установок. На втором месте "ВТБ Онлайн" (65 000), а третье место заняло "СБПэй" с (51 000). В топ-15 попали приложения AliExpress, VK и "Яндекс.Браузер".
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, втб, aliexpress
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и является маркетплейс.
С момента запуска сервиса, 25 мая, по 12 июля из RuStore были установлены различные приложения более миллиона раз. Если на момент релиза в нем были размещены около сотни программ, то теперь их количество перевалило за тысячу.
Чаще всего из RuStore загружали финансовые приложения, на которые пришлось более 50 процентов инсталляций. Второй категорией по популярности стали "инструменты", на третьем месте — "развлечения".
Наиболее загружаемым приложением из RuStore назван "СберБанк
Онлайн" с 256 000 установок. На втором месте "ВТБ
Онлайн" (65 000), а третье место заняло "СБПэй" с (51 000). В топ-15 попали приложения AliExpress
, VK и "Яндекс.Браузер".