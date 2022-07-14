Рейтинг@Mail.ru
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220714/rustore-1802367146.html
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore - РИА Новости, 14.07.2022
Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore
Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:27
2022-07-14T11:27
наука
технологии
сбербанк россии
втб
aliexpress
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_0:102:3054:1820_1920x0_80_0_0_6ab37799ea472e589c0b23251d61aa92.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и является маркетплейс.С момента запуска сервиса, 25 мая, по 12 июля из RuStore были установлены различные приложения более миллиона раз. Если на момент релиза в нем были размещены около сотни программ, то теперь их количество перевалило за тысячу.Чаще всего из RuStore загружали финансовые приложения, на которые пришлось более 50 процентов инсталляций. Второй категорией по популярности стали "инструменты", на третьем месте — "развлечения".Наиболее загружаемым приложением из RuStore назван "СберБанк Онлайн" с 256 000 установок. На втором месте "ВТБ Онлайн" (65 000), а третье место заняло "СБПэй" с (51 000). В топ-15 попали приложения AliExpress, VK и "Яндекс.Браузер".
https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_0b0a1adf438291f52631b49f6a5917bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сбербанк россии, втб, aliexpress
11:27 14.07.2022
 

Стали известны самые скачиваемые приложения из российского RuStore

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Популярность российского магазина приложений RuStore набирает обороты — его установили около 50 000 раз. Об этом сообщает компания VK, детищем которой и является маркетплейс.
С момента запуска сервиса, 25 мая, по 12 июля из RuStore были установлены различные приложения более миллиона раз. Если на момент релиза в нем были размещены около сотни программ, то теперь их количество перевалило за тысячу.
Чаще всего из RuStore загружали финансовые приложения, на которые пришлось более 50 процентов инсталляций. Второй категорией по популярности стали "инструменты", на третьем месте — "развлечения".
Наиболее загружаемым приложением из RuStore назван "СберБанк Онлайн" с 256 000 установок. На втором месте "ВТБ Онлайн" (65 000), а третье место заняло "СБПэй" с (51 000). В топ-15 попали приложения AliExpress, VK и "Яндекс.Браузер".
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 08:00Наука
RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений
 
НаукаТехнологииСбербанк РоссииВТБAliExpress
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала