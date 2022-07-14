https://ria.ru/20220714/rossiya-1802553431.html

Правительство России заявило о переходе к зеленой модели госзакупок

Правительство России заявило о переходе к зеленой модели госзакупок - РИА Новости, 14.07.2022

Правительство России заявило о переходе к зеленой модели госзакупок

Правительство РФ утвердило список товаров для госзакупок, по которым будет указываться доля вторсырья, использованного при их производстве, следует из сообщения РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:59

2022-07-14T19:59

2022-07-14T20:02

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ЧЕРКЕССК (Карачаево-Черкессия), 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило список товаров для госзакупок, по которым будет указываться доля вторсырья, использованного при их производстве, следует из сообщения на сайте правительства.Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) предложили установить долю вторичного сырья в определенных товарах, закупаемых для государственных нужд, не менее 3% с 2023 года и 5% - с 2024 года.Правительство РФ утвердило перечень товаров для государственных и муниципальных закупок, по которым с 2023 года будет указываться доля вторсырья, использованного при производстве. При этом минимальная доля вторсырья не указана. Согласно постановлению, она будет устанавливаться с 2024 года."В список вошли в том числе покрытия из резиновой крошки для спортивных сооружений, тротуарная плитка, мягкая резиновая плитка, контейнеры и урны для мусора, грунт для технических целей, а также бумажные полотенца и салфетки", - следует из сообщения на сайте правительства.В правительстве пояснили, что Минпромторг будет ежегодно представлять согласованные с Минприроды предложения по актуализации перечня."Таким образом, правительство начинает переход к зелёной модели госзакупок", - говорится в сообщении.В правительстве добавили, что постановление подготовлено в рамках дорожной карты по реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Её цель – достижение баланса между выпускаемой в оборот продукцией и её утилизацией.

https://ria.ru/20220713/reo-1802269637.html

https://realty.ria.ru/20220622/reo-1797215509.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)