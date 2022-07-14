https://ria.ru/20220714/rossiya-1802551460.html
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета - РИА Новости, 14.07.2022
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета
Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:47
2022-07-14T19:47
2022-07-14T21:04
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что это решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении России.Северный совет — организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основанная в 1952 году. Ее штаб-квартира находится в Копенгагене, имеет представительства в прибалтийских странах.
https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791910861.html
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россия, санкт-петербург, дания, политика, норвегия, швеция, финляндия, исландия
19:47 14.07.2022 (обновлено: 21:04 14.07.2022)
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета
Россия прекратит действие актов об информбюро Северного совета в Петербурге и Калининграде