Рейтинг@Mail.ru
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/rossiya-1802551460.html
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета - РИА Новости, 14.07.2022
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета
Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:47
2022-07-14T21:04
россия
санкт-петербург
дания
политика
норвегия
швеция
финляндия
исландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147716/15/1477161566_0:101:1923:1183_1920x0_80_0_0_6f0a759760f942e62bf64b995f22cec0.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что это решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении России.Северный совет — организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основанная в 1952 году. Ее штаб-квартира находится в Копенгагене, имеет представительства в прибалтийских странах.
https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791910861.html
россия
санкт-петербург
дания
норвегия
швеция
финляндия
исландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147716/15/1477161566_107:0:1816:1282_1920x0_80_0_0_c973f1bc96dd92b713d90862a544d4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, дания, политика, норвегия, швеция, финляндия, исландия
19:47 14.07.2022 (обновлено: 21:04 14.07.2022)
 
Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета

Россия прекратит действие актов об информбюро Северного совета в Петербурге и Калининграде

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте правительства.

"Принято распоряжение о прекращении действия меморандумов между Правительством Российской Федерации и Северным Советом Министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении России.
Северный совет — организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основанная в 1952 году. Ее штаб-квартира находится в Копенгагене, имеет представительства в прибалтийских странах.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 05:47
В МИД допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран
 
РоссияСанкт-ПетербургДанияПолитикаНорвегияШвецияФинляндияИсландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала