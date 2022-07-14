https://ria.ru/20220714/rossiya-1802551460.html

Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета

Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета - РИА Новости, 14.07.2022

Россия прекратит действие меморандумов информбюро Северного совета

Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:47

2022-07-14T19:47

2022-07-14T21:04

россия

санкт-петербург

дания

политика

норвегия

швеция

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россия прекращает действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного Совета Министров в Санкт-Петербурге и Калининграде, сообщается на сайте правительства.Отмечается, что это решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении России.Северный совет — организация межправительственного и межпарламентского сотрудничества стран Северной Европы, основанная в 1952 году. Ее штаб-квартира находится в Копенгагене, имеет представительства в прибалтийских странах.

https://ria.ru/20220531/evakuatsiya-1791910861.html

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россия, санкт-петербург, дания, политика, норвегия, швеция, финляндия, исландия