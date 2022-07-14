https://ria.ru/20220714/referendum-1802477397.html

ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом

ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом - РИА Новости, 14.07.2022

ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом

В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:15

запорожская область

россия

цик рф

владимир рогов

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.На вопрос о том, обращалась ли Запорожская область в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума, он ответил отрицательно.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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запорожская область, россия, цик рф, владимир рогов