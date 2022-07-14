ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом
Булаев: Запорожская область не обращалась к ЦИК с просьбой о помощи в референдуме
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве
Голосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.
"Я ничего не слышал об этом", - заявил Булаев на вопрос о возможном проведении в сентябре референдума в Запорожской области по вхождению в состав России.
На вопрос о том, обращалась ли Запорожская область в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума, он ответил отрицательно.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.