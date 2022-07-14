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ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом - РИА Новости, 14.07.2022
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ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом
ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом - РИА Новости, 14.07.2022
ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом
В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:15
2022-07-14T16:15
запорожская область
россия
цик рф
владимир рогов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.На вопрос о том, обращалась ли Запорожская область в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума, он ответил отрицательно.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область, россия, цик рф, владимир рогов
16:15 14.07.2022
 
ЦИК сообщил, что Запорожская область не просила помочь с референдумом

Булаев: Запорожская область не обращалась к ЦИК с просьбой о помощи в референдуме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве
Голосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Голосование на референдуме жителей юго-востока Украины в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Центральную избирательную комиссию РФ не поступал запрос от Запорожской области с просьбой о помощи в проведении референдума по вхождению в состав России, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября.
"Я ничего не слышал об этом", - заявил Булаев на вопрос о возможном проведении в сентябре референдума в Запорожской области по вхождению в состав России.
На вопрос о том, обращалась ли Запорожская область в ЦИК РФ за помощью в проведении референдума, он ответил отрицательно.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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