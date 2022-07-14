https://ria.ru/20220714/referendum-1802416920.html

Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью

Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью - РИА Новости, 14.07.2022

Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью

Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:37

2022-07-14T13:37

2022-07-14T14:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:138:3234:1957_1920x0_80_0_0_62253c00518c989d292d953b8b4de809.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов."Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее."На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, херсонская область