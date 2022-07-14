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Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью - РИА Новости, 14.07.2022
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью
Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:37
2022-07-14T13:37
2022-07-14T14:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов."Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее."На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, херсонская область
13:37 14.07.2022 (обновлено: 14:11 14.07.2022)
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России могут провести в сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.
По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.
"На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.
По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.
По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.