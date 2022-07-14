Рейтинг@Mail.ru
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/referendum-1802416920.html
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью - РИА Новости, 14.07.2022
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью
Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:37
2022-07-14T14:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:138:3234:1957_1920x0_80_0_0_62253c00518c989d292d953b8b4de809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов."Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее."На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795682991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d90b143e7efedcd21467bf67627c6ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, херсонская область
13:37 14.07.2022 (обновлено: 14:11 14.07.2022)
 
Референдум о присоединении Запорожской области к России проведут осенью

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России могут провести в сентябре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Празднование Дня России в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ будет проведен в начале осени, предположительно в первую половину сентября, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - сказал Рогов.
По его словам, население области требует провести референдум как можно быстрее.
"На всех встречах люди говорят, когда будет референдум, почему тянете, мы хотим побыстрее стать Россией", - подчеркнул Рогов.
По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.
По его словам, проведение референдума и вхождение Запорожской области в состав РФ среди прочего станет гарантом безопасности региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала