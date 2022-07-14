https://ria.ru/20220714/pytki-1802477957.html

Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:15

2022-07-14T16:18

владимир путин

общество

россия

пытки

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Также вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.

https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html

https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html

https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, общество, россия, пытки