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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:15
2022-07-14T16:18
владимир путин
общество
россия
пытки
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Также вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
https://ria.ru/20220426/dekriminalizatsiya-1785495849.html
https://ria.ru/20211220/pytki-1764492303.html
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владимир путин, общество, россия, пытки
16:15 14.07.2022 (обновлено: 16:18 14.07.2022)
 
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Президент Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет колонии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 12:47
В России разработали план декриминализации уголовно-исполнительной системы
Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.
Изменения внесены в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 09:22
В Совфеде объяснили суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки
Также вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.
Согласно документу, пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 14:31
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
 
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