https://ria.ru/20220714/putin-1802546128.html

Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции

Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:26

2022-07-14T19:26

2022-07-14T19:26

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом, и прописывает процедуру конвертации депозитарных расписок в акции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге своих расписок.Вместе с тем иностранными структурами из-за санкций остановлена конвертация расписок в акции российских компаний, поэтому и был подготовлен закон, который позволит держателям бумаг сохранить свои инвестиции и получить базовый актив - российские акции. А далее они смогут без проблем получать по ним причитающиеся дивиденды.Расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, то есть купленные в России, будут конвертированы в локальные акции автоматически. Дополнительных действий владельцев расписок не потребуется, порядок проведения конвертации и дату начала операций определит совет директоров Банка России. При этом эмитенты, которым ранее разрешили сохранить программы депозитарных расписок, должны будут еще раз обратиться в правкомиссию, чтобы не проводить автоматическую конвертацию или отложить ее, пояснял ЦБ.А для расписок, купленных на зарубежном рынке, вводится механизм принудительной конвертации - также без участия иностранных депозитариев, но уже по заявлению держателей ценных бумаг, которые должны сами обратиться в российский депозитарий.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802538415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)