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Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции
Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:26
2022-07-14T19:26
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом, и прописывает процедуру конвертации депозитарных расписок в акции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге своих расписок.Вместе с тем иностранными структурами из-за санкций остановлена конвертация расписок в акции российских компаний, поэтому и был подготовлен закон, который позволит держателям бумаг сохранить свои инвестиции и получить базовый актив - российские акции. А далее они смогут без проблем получать по ним причитающиеся дивиденды.Расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, то есть купленные в России, будут конвертированы в локальные акции автоматически. Дополнительных действий владельцев расписок не потребуется, порядок проведения конвертации и дату начала операций определит совет директоров Банка России. При этом эмитенты, которым ранее разрешили сохранить программы депозитарных расписок, должны будут еще раз обратиться в правкомиссию, чтобы не проводить автоматическую конвертацию или отложить ее, пояснял ЦБ.А для расписок, купленных на зарубежном рынке, вводится механизм принудительной конвертации - также без участия иностранных депозитариев, но уже по заявлению держателей ценных бумаг, которые должны сами обратиться в российский депозитарий.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802538415.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
19:26 14.07.2022
 
Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции

Президент Путин подписал закон о конвертации депозитарных расписок в российские акции

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на решение проблемы с блокировкой ценных бумаг российских эмитентов, обращающихся за рубежом, и прописывает процедуру конвертации депозитарных расписок в акции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В середине апреля вступил в силу закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Эмитенты могли запросить у кабмина разрешение продолжить обращение своих иностранных депозитарных расписок, и ряду из них это было разрешено. Другие заявили о делистинге своих расписок.
Вместе с тем иностранными структурами из-за санкций остановлена конвертация расписок в акции российских компаний, поэтому и был подготовлен закон, который позволит держателям бумаг сохранить свои инвестиции и получить базовый актив - российские акции. А далее они смогут без проблем получать по ним причитающиеся дивиденды.
Расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, то есть купленные в России, будут конвертированы в локальные акции автоматически. Дополнительных действий владельцев расписок не потребуется, порядок проведения конвертации и дату начала операций определит совет директоров Банка России. При этом эмитенты, которым ранее разрешили сохранить программы депозитарных расписок, должны будут еще раз обратиться в правкомиссию, чтобы не проводить автоматическую конвертацию или отложить ее, пояснял ЦБ.
А для расписок, купленных на зарубежном рынке, вводится механизм принудительной конвертации - также без участия иностранных депозитариев, но уже по заявлению держателей ценных бумаг, которые должны сами обратиться в российский депозитарий.
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