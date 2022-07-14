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Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления
Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления - РИА Новости, 14.07.2022
Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:13
2022-07-14T19:13
технологии
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, главное управление специальных программ президента РФ (ГУСП) имеет право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве для охраны, в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также уничтожения беспилотников.Также закон предусматривает, что граждане РФ, проступающие на службу в органы ГУСП дают согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.В случае отказа от прохождения этих исследований и тестирований граждане не могут быть приняты на работу в ГУСП, а его работники могут быть уволены.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
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технологии, россия
19:13 14.07.2022
 
Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления

Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления государством

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сапер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
В частности, главное управление специальных программ президента РФ (ГУСП) имеет право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве для охраны, в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также уничтожения беспилотников.
Также закон предусматривает, что граждане РФ, проступающие на службу в органы ГУСП дают согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.
В случае отказа от прохождения этих исследований и тестирований граждане не могут быть приняты на работу в ГУСП, а его работники могут быть уволены.
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