https://ria.ru/20220714/putin-1802543804.html

Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления

Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления - РИА Новости, 14.07.2022

Путин дал право ГУСП сбивать беспилотники для охраны пунктов управления

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:13

2022-07-14T19:13

2022-07-14T19:13

технологии

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение безопасности пунктов управления государством и ВС РФ, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, главное управление специальных программ президента РФ (ГУСП) имеет право пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве для охраны, в том числе путём подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также уничтожения беспилотников.Также закон предусматривает, что граждане РФ, проступающие на службу в органы ГУСП дают согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.В случае отказа от прохождения этих исследований и тестирований граждане не могут быть приняты на работу в ГУСП, а его работники могут быть уволены.

https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

https://ria.ru/20220714/fsb-1802532746.html

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технологии, россия