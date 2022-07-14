https://ria.ru/20220714/putin-1802531475.html

Путин подписал закон об эксперименте по созданию бондовых складов в России

Путин подписал закон об эксперименте по созданию бондовых складов в России - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об эксперименте по созданию бондовых складов в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, в том числе за счет так называемых... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:57

экономика

технологии

алексей сазанов

михаил мишустин

россия

почта россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, в том числе за счет так называемых бондовых складов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на расширение возможностей реализации физлицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных (бондовых) складов, а также упрощение административных процедур при оценке деятельности проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных рисков и определения их уровня. В этих целях правительство РФ наделяется полномочиями определять порядок, сроки и условия проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела.Документ позволит провести эксперимент по созданию на территории России бондовых складов, в ходе которого товары будут ввозиться в страну "Почтой России" и размещаться на таможенных складах, пояснял в начале декабря замглавы Минфина Алексей Сазанов. В дальнейшем, по его словам, их смогут приобрести покупатели, которые будут заказывать соответствующие товары на маркетплейсах, с которыми у "Почты России" будут заключены соглашения.Удобство такой модели состоит в том, что физические лица не вступают в контакт с таможенными органами при доставке товаров, таможенным оформлением товаров и таможенными платежами за них будет заниматься "Почта России", подчеркивал Сазанов. Также закон позволит провести эксперимент по мониторингу таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от участников эксперимента, а также из систем учета товаров. Он вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре говорил, что пилотный проект внедрения бондовых складов будет запущен в стране в 2022 году. На этих складах, по его словам, зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, НДС и других обязательных платежей.Это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю - до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине. При этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее, подчеркивал Мишустин.

https://ria.ru/20220714/putin-1802521954.html

https://ria.ru/20220714/sudy-1802520089.html

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экономика, технологии, алексей сазанов, михаил мишустин, россия, почта россии