18:30 14.07.2022 (обновлено: 18:57 14.07.2022)
Путин подписал закон об эксперименте по созданию бондовых складов в России
Путин подписал закон, позволяющий ускорить доставк из иностранных интернет-магазинов
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, в том числе за счет так называемых бондовых складов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на расширение возможностей реализации физлицам товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных (бондовых) складов, а также упрощение административных процедур при оценке деятельности проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных рисков и определения их уровня. В этих целях правительство РФ наделяется полномочиями определять порядок, сроки и условия проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела.
Документ позволит провести эксперимент по созданию на территории России бондовых складов, в ходе которого товары будут ввозиться в страну "Почтой России" и размещаться на таможенных складах, пояснял в начале декабря замглавы Минфина Алексей Сазанов. В дальнейшем, по его словам, их смогут приобрести покупатели, которые будут заказывать соответствующие товары на маркетплейсах, с которыми у "Почты России" будут заключены соглашения.
Удобство такой модели состоит в том, что физические лица не вступают в контакт с таможенными органами при доставке товаров, таможенным оформлением товаров и таможенными платежами за них будет заниматься "Почта России", подчеркивал Сазанов. Также закон позволит провести эксперимент по мониторингу таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от участников эксперимента, а также из систем учета товаров. Он вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в октябре говорил, что пилотный проект внедрения бондовых складов будет запущен в стране в 2022 году. На этих складах, по его словам, зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, НДС и других обязательных платежей.
Это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю - до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине. При этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее, подчеркивал Мишустин.
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