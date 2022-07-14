https://ria.ru/20220714/putin-1802521954.html

Путин подписал закон, исключающий несколько льгот для IT-бизнеса

Путин подписал закон, исключающий несколько льгот для IT-бизнеса - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон, исключающий несколько льгот для IT-бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:58

2022-07-14T17:58

2022-07-14T18:07

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса. Кроме того, закон позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и использующие российские программы, и электронику. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022-2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. При этом, с одной стороны, отменяется ограничение по численности работников и снижается с 90% до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога, причем существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при расчете этой доли.С другой стороны, исключается возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса в целях минимизации потерь региональных и федерального бюджетов. Это касается IT-подразделений банков, отдельных высокорентабельных компаний, таких как "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка" и прочих служб такси и доставки еды, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.В части снижения налоговой нагрузки на компании, создающие и использующие российское ПО, закон предоставляет организациям право с 2023 года применять при расчете сумм амортизации специальный повышенный коэффициент, который не может быть больше трех. Мера затронет исключительные права на базы данных и программы для ЭВМ (включенные в единый реестр российских программ), а также амортизируемые основные средства (включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции).Это позволит увеличивать суммы начисленной амортизации, которые затем включаются в расходы, связанные с производством и реализацией, и, как следствие, снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих собственное российское программное обеспечение, а также создающих или приобретающих российскую электронику.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок. При этом нормы, касающиеся изменения порядка применения нулевой ставки налога на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20220714/putin-1802512170.html

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экономика, технологии, алексей сазанов, россия, яндекс.такси