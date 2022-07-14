https://ria.ru/20220714/putin-1802517722.html

Путин подписал законы об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год

Путин подписал законы об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал законы об исполнении бюджетов соцфондов за 2021 год

Президент России Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:47

2022-07-14T17:47

2022-07-14T17:49

экономика

пенсионный фонд рф

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.Законы предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год.Согласно первому закону, доходы ПФР в 2021 году составили около 9,794 триллиона рублей (7,5% к ВВП), расходы - 10,125 триллиона (7,7% к ВВП). А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, составил 9,989 триллиона рублей. Таким образом бюджет фонда был исполнен с дефицитом порядка 331 миллиарда рублей, на покрытие которого были направлены переходящие остатки средств его бюджета на 1 января 2021 года.Исходя из второго закона, доходы ФСС в прошлом году составили около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% по сравнению с ранее утвержденными законом, расходы - 1,316 триллиона, или 158%, то есть он исполнен с профицитом примерно в 112 миллиардов рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей.Третий закон предусматривает утверждение отчета ФОМС за 2021 год по доходам в объеме 2,631 триллиона рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%, по расходам - 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020 годом. Основным источником формирования доходов бюджета фонда являлись страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме его доходов в 2021 году составила 88%.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802464492.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, пенсионный фонд рф, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф