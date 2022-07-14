https://ria.ru/20220714/putin-1802485432.html

Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей

Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:29

2022-07-14T16:29

2022-07-14T16:29

общество

авто

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств, документ опубликован на портале правовой информации.Закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.Также установлена усиленная ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Предусматриваются штрафы для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей.За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.

https://ria.ru/20220714/banki-1802473837.html

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общество, авто, владимир путин