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Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей
Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:29
2022-07-14T16:29
2022-07-14T16:29
общество
авто
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств, документ опубликован на портале правовой информации.Закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.Также установлена усиленная ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Предусматриваются штрафы для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей.За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.
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общество, авто, владимир путин
Путин подписал закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей
Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброс мусора из автотранспорта
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон устанавливает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления, предусмотрен штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
За повторное правонарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, являющегося орудием правонарушения, или без таковой.
Также установлена усиленная ответственность за эти действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. Предусматриваются штрафы для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 120 тысяч рублей.
За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.