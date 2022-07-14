https://ria.ru/20220714/putin-1802482116.html

Путин подписал закон о страховании иностранцев и лиц, работающих по ГПХ

Путин подписал закон о страховании иностранцев и лиц, работающих по ГПХ - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о страховании иностранцев и лиц, работающих по ГПХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется круг лиц, в отношении которых осуществляется начисление и уплата страховых взносов, документ РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:20

2022-07-14T16:20

2022-07-14T16:20

общество

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется круг лиц, в отношении которых осуществляется начисление и уплата страховых взносов, документ опубликован на портале правовой информации.Закон распространяет нормы о социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на лиц, которые работают по договорам гражданско-правового характера.Также в перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, включают иностранцев и лиц без гражданства. Поправками ранее было уточнено, что граждане данных категорий смогут воспользоваться услугами по ОМС спустя три года уплаты страховых взносов, до этого им будет оказываться только экстренная помощь.Документ распространяет обязательное пенсионное страхование и на студенческие отряды.Кроме того, Путин подписал закон, в соответствии с которым временно пребывающие в России высококвалифицированные специалисты сохраняют гарантии на дополнительное медицинское страхование, поскольку указанная категория работников по-прежнему не будет подлежать обязательному медицинскому страхованию.

https://ria.ru/20220714/putin-1802472186.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802466781.html

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общество, россия