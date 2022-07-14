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Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Президент Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:05
2022-07-14T16:59
в мире
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как следует из закона, у генпрокурора и его замов появилось право запрещать деятельность иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензии российских СМИ за публикацию недостоверных сведений (при первом нарушении — на срок до трех месяцев, при повторном — до полугода).Речь идет об опасной и противоправной информации, в том числе выражающей явное неуважение к обществу, государству или Конституции, направленной на дискредитацию российской армии, а также связанной с введением санкций против России. В случае повторного распространения фейков прокурор может потребовать признать лицензию недействительной. Однако ее можно будет восстановить по решению Роскомнадзора, если СМИ удалит недостоверные сообщения.Иностранные журналисты могут лишиться аккредитации при выявлении фактов недружественных действий или введении ограничений против российских СМИ, работающих за рубежом.Кроме того, вносятся изменения в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. Теперь журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков об армии, публикаций, выражающих неуважение к обществу и государству, призывов к участию в несанкционированных акциях или к введению санкций против России и ее граждан.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802466781.html
https://ria.ru/20220714/zakon-1802460004.html
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РИА Новости
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в мире, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф
16:05 14.07.2022 (обновлено: 16:59 14.07.2022)
 
Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ

Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из закона, у генпрокурора и его замов появилось право запрещать деятельность иностранных медиа в России, а также приостанавливать лицензии российских СМИ за публикацию недостоверных сведений (при первом нарушении — на срок до трех месяцев, при повторном — до полугода).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:48
Путин подписал закон о праве регулировать трудовые отношения при спецмерах
Речь идет об опасной и противоправной информации, в том числе выражающей явное неуважение к обществу, государству или Конституции, направленной на дискредитацию российской армии, а также связанной с введением санкций против России.
В случае повторного распространения фейков прокурор может потребовать признать лицензию недействительной. Однако ее можно будет восстановить по решению Роскомнадзора, если СМИ удалит недостоверные сообщения.
Иностранные журналисты могут лишиться аккредитации при выявлении фактов недружественных действий или введении ограничений против российских СМИ, работающих за рубежом.
Кроме того, вносятся изменения в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. Теперь журналисты будут нести ответственность за воспроизведение фейков об армии, публикаций, выражающих неуважение к обществу и государству, призывов к участию в несанкционированных акциях или к введению санкций против России и ее граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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