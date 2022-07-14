https://ria.ru/20220714/putin-1802472186.html
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:03
2022-07-14T16:03
2022-07-14T16:03
экономика
жилье
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".Кроме того, управляющая компания ТОР получает право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802468537.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жилье, владимир путин
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития
Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).
Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".
Кроме того, управляющая компания ТОР получает право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы
.
В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.