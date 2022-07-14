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Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:03
2022-07-14T16:03
экономика
жилье
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".Кроме того, управляющая компания ТОР получает право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.
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экономика, жилье, владимир путин
16:03 14.07.2022
 
Путин подписал пакет законов о территориях опережающего развития

Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Инициатива переименовывает "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) в "территории опережающего развития" (ТОР).
Как отмечали авторы, такие изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".
Кроме того, управляющая компания ТОР получает право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.
В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" - к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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