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Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии - РИА Новости, 14.07.2022
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым отметил необходимость уделять больше внимания вопросам экологии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:11
2022-07-14T14:13
тульская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым отметил необходимость уделять больше внимания вопросам экологии.Путин отметил, что Тульская область под руководством Дюмина показывает хорошие результаты развития, в частности, растет валовой региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции находятся выше среднероссийских показателей."Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды", - сказал глава государства.Он обратил внимание на достаточно высокий пока ещё процент аварийного жилья в регионе.
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тульская область
14:11 14.07.2022 (обновлено: 14:13 14.07.2022)
 
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии

Путин попросил губернатора Тульской области Дюмина уделять больше внимания экологии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым отметил необходимость уделять больше внимания вопросам экологии.
Путин отметил, что Тульская область под руководством Дюмина показывает хорошие результаты развития, в частности, растет валовой региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции находятся выше среднероссийских показателей.
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"Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды", - сказал глава государства.
Он обратил внимание на достаточно высокий пока ещё процент аварийного жилья в регионе.
 
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