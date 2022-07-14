https://ria.ru/20220714/putin-1802429370.html
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии - РИА Новости, 14.07.2022
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым отметил необходимость уделять больше внимания вопросам экологии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:11
2022-07-14T14:11
2022-07-14T14:13
тульская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым отметил необходимость уделять больше внимания вопросам экологии.Путин отметил, что Тульская область под руководством Дюмина показывает хорошие результаты развития, в частности, растет валовой региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции находятся выше среднероссийских показателей."Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды", - сказал глава государства.Он обратил внимание на достаточно высокий пока ещё процент аварийного жилья в регионе.
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тульская область
14:11 14.07.2022 (обновлено: 14:13 14.07.2022)
Путин попросил Дюмина уделять больше внимания экологии
Путин попросил губернатора Тульской области Дюмина уделять больше внимания экологии