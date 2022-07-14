https://ria.ru/20220714/pushkov-1802578169.html

Пушков предрек очередной мощный удар по образу США в мире

Пушков предрек очередной мощный удар по образу США в мире - РИА Новости, 14.07.2022

Пушков предрек очередной мощный удар по образу США в мире

Угрозы Вашингтона применить силу против Тегерана станут мощным ударом по образу США в мире, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:06

2022-07-14T23:06

2022-07-14T23:26

в мире

джо байден

сша

иран

тегеран (город)

дональд трамп

нед прайс

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы Вашингтона применить силу против Тегерана станут мощным ударом по образу США в мире, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности использовать силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД."Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при Трампе "ядерную сделку", а потом при Байдене не сумели ее восстановить", — заметил Пушков.Политик подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют об исчерпании Вашингтоном ресурсов "глобального лидерства" и неспособности дипломатии справиться с той ролью, которую пытаются взять на себя США.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

сша

иран

тегеран (город)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), алексей пушков