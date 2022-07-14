23:06 14.07.2022 (обновлено: 23:26 14.07.2022)
Пушков предрек очередной мощный удар по образу США в мире
Пушков: угрозы применить силу против Ирана нанесут мощный удар по образу США в мире
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы Вашингтона применить силу против Тегерана станут мощным ударом по образу США в мире, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности использовать силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД.
Вчера, 12:04WSJ объяснил, как Путин переиграл США
"Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при Трампе "ядерную сделку", а потом при Байдене не сумели ее восстановить", — заметил Пушков.
Политик подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют об исчерпании Вашингтоном ресурсов "глобального лидерства" и неспособности дипломатии справиться с той ролью, которую пытаются взять на себя США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
13 июля, 08:00Байден летит в Саудовскую Аравию, а Путин — в Иран