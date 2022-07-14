Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/proverka-1802485809.html
В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука
В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука - РИА Новости, 14.07.2022
В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука
Министерство образования Свердловской области выясняет, почему в Нижнем Тагиле школьнику-инвалиду, победившему в конкурсе по робототехнике, подарили сломанный... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:30
2022-07-14T16:30
россия
свердловская область
нижний тагил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет, почему в Нижнем Тагиле школьнику-инвалиду, победившему в конкурсе по робототехнике, подарили сломанный ноутбук, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее прокуратура сообщала, что школьник в 2020 году стал победителем чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в категории "робототехника", который был организован екатеринбургским техникумом "Строитель". В качестве приза молодому человеку вручили ноутбук, на котором оказался установлен неизвестный пароль. Помимо этого, по данным ведомства, на корпусе ноутбука имелись трещины, из-за чего техника не подлежала гарантийному обслуживанию.При этом, как отметили в прокуратуре, техникум отказался заменить юноше приз, поэтому добиваться восстановления прав ребенка-инвалида пришлось через суд."Будет проведена внутренняя поверка с целью выяснения обстоятельств возникшей ситуации. Кроме того, победителю соревнований организаторами конкурса будет предоставлен новый ноутбук", - сказала представитель минобразования.
https://ria.ru/20220221/invalid-1774065917.html
россия
свердловская область
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, нижний тагил
16:30 14.07.2022
 
В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука

Власти проверяют, почему в Нижнем Тагиле ребенку-инвалиду вручили сломанный ноутбук

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
CC0 / /
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет, почему в Нижнем Тагиле школьнику-инвалиду, победившему в конкурсе по робототехнике, подарили сломанный ноутбук, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее прокуратура сообщала, что школьник в 2020 году стал победителем чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в категории "робототехника", который был организован екатеринбургским техникумом "Строитель". В качестве приза молодому человеку вручили ноутбук, на котором оказался установлен неизвестный пароль. Помимо этого, по данным ведомства, на корпусе ноутбука имелись трещины, из-за чего техника не подлежала гарантийному обслуживанию.
При этом, как отметили в прокуратуре, техникум отказался заменить юноше приз, поэтому добиваться восстановления прав ребенка-инвалида пришлось через суд.
"Будет проведена внутренняя поверка с целью выяснения обстоятельств возникшей ситуации. Кроме того, победителю соревнований организаторами конкурса будет предоставлен новый ноутбук", - сказала представитель минобразования.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 13:59
В Кирове ребенок-инвалид получил препарат стоимостью 120 миллионов рублей
 
РоссияСвердловская областьНижний Тагил
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала