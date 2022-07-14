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В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука

В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука - РИА Новости, 14.07.2022

В Нижнем Тагиле проверяют данные о вручении ребенку сломанного ноутбука

Министерство образования Свердловской области выясняет, почему в Нижнем Тагиле школьнику-инвалиду, победившему в конкурсе по робототехнике, подарили сломанный... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:30

2022-07-14T16:30

2022-07-14T16:30

россия

свердловская область

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Министерство образования Свердловской области выясняет, почему в Нижнем Тагиле школьнику-инвалиду, победившему в конкурсе по робототехнике, подарили сломанный ноутбук, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее прокуратура сообщала, что школьник в 2020 году стал победителем чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в категории "робототехника", который был организован екатеринбургским техникумом "Строитель". В качестве приза молодому человеку вручили ноутбук, на котором оказался установлен неизвестный пароль. Помимо этого, по данным ведомства, на корпусе ноутбука имелись трещины, из-за чего техника не подлежала гарантийному обслуживанию.При этом, как отметили в прокуратуре, техникум отказался заменить юноше приз, поэтому добиваться восстановления прав ребенка-инвалида пришлось через суд."Будет проведена внутренняя поверка с целью выяснения обстоятельств возникшей ситуации. Кроме того, победителю соревнований организаторами конкурса будет предоставлен новый ноутбук", - сказала представитель минобразования.

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нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, нижний тагил