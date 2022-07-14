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На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме - РИА Новости, 14.07.2022
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На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме
На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме - РИА Новости, 14.07.2022
На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме
Служебная проверка пройдет в детском доме инвалидов в городе Троицк Челябинской области после смерти подростка в учреждении, сообщает министерство социальных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:58
2022-07-14T12:31
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Служебная проверка пройдет в детском доме инвалидов в городе Троицк Челябинской области после смерти подростка в учреждении, сообщает министерство социальных отношений региона.Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).По данным министерства, 16-летний мальчик находился в учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья с декабря 2021 года."По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала… Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. Сейчас работают следственные органы. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область
11:58 14.07.2022 (обновлено: 12:31 14.07.2022)
 
На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме

В Челябинской области в детском доме инвалидов проведут проверку после смерти подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Служебная проверка пройдет в детском доме инвалидов в городе Троицк Челябинской области после смерти подростка в учреждении, сообщает министерство социальных отношений региона.
Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
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По данным министерства, 16-летний мальчик находился в учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья с декабря 2021 года.
"По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала… Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. Сейчас работают следственные органы. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении", - говорится в сообщении.
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