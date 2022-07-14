https://ria.ru/20220714/proverka-1802382205.html

На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме

На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме - РИА Новости, 14.07.2022

На Урале проведут служебную проверку после смерти подростка в детдоме

Служебная проверка пройдет в детском доме инвалидов в городе Троицк Челябинской области после смерти подростка в учреждении, сообщает министерство социальных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:58

2022-07-14T11:58

2022-07-14T12:31

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Служебная проверка пройдет в детском доме инвалидов в городе Троицк Челябинской области после смерти подростка в учреждении, сообщает министерство социальных отношений региона.Тело 16-летнего подростка было обнаружено в детском доме вечером 7 июля. По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).По данным министерства, 16-летний мальчик находился в учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья с декабря 2021 года."По информации руководителя центра Инны Ефименко, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала… Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. Сейчас работают следственные органы. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html

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челябинская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область