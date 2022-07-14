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СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы - РИА Новости, 14.07.2022
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СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы
СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы
Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:17
2022-07-14T20:17
европа
германия
франция
еврокомиссия
санкции в отношении россии
природный газ
в мире
экономика
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности, пишет Кристоф Хэрварц для немецкого издания Handelsblatt.Автор заметил, что если во время кризиса каждая страна будет думать только о собственном энергоснабжении, то многие государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива. Он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который убежден, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой."Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами", — заявил аналитик.В статье подчеркивается, что на фоне грозящего дефицита некоторые страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом, несмотря на призывы Еврокомиссии. Автор упомянул действия французских властей, которые заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.Вальтер Больц заметил, что нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе. Автор заключил, что пока страны в вопросах энергетики действуют по принципу "каждый сам за себя".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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РИА Новости
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европа, германия, франция, еврокомиссия, санкции в отношении россии, природный газ, в мире, экономика, евросоюз
20:17 14.07.2022
 
СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы

Handelsblatt: Европа не может выработать общий план на случай дефицита газа из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности, пишет Кристоф Хэрварц для немецкого издания Handelsblatt.
Автор заметил, что если во время кризиса каждая страна будет думать только о собственном энергоснабжении, то многие государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива. Он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который убежден, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой.
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"Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами", — заявил аналитик.
В статье подчеркивается, что на фоне грозящего дефицита некоторые страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом, несмотря на призывы Еврокомиссии. Автор упомянул действия французских властей, которые заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.
Вальтер Больц заметил, что нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе. Автор заключил, что пока страны в вопросах энергетики действуют по принципу "каждый сам за себя".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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