СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы

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Handelsblatt: Европа не может выработать общий план на случай дефицита газа из-за санкций
Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности, пишет Кристоф Хэрварц для немецкого издания Handelsblatt.
Автор заметил, что если во время кризиса каждая страна будет думать только о собственном энергоснабжении, то многие государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива. Он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который убежден, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой.
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"Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами", — заявил аналитик.
В статье подчеркивается, что на фоне грозящего дефицита некоторые страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом, несмотря на призывы Еврокомиссии. Автор упомянул действия французских властей, которые заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.
Вальтер Больц заметил, что нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе. Автор заключил, что пока страны в вопросах энергетики действуют по принципу "каждый сам за себя".
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.