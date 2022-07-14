https://ria.ru/20220714/proschet-1802556777.html

СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы

СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы - РИА Новости, 14.07.2022

СМИ рассказали о главном "газовом" просчете Европы

Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:17

2022-07-14T20:17

2022-07-14T20:17

европа

германия

франция

еврокомиссия

санкции в отношении россии

природный газ

в мире

экономика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать план действий на случай дефицита энергоносителей и теперь лихорадочно предпринимают попытки заключить соглашения о солидарности, пишет Кристоф Хэрварц для немецкого издания Handelsblatt.Автор заметил, что если во время кризиса каждая страна будет думать только о собственном энергоснабжении, то многие государства рискуют столкнуться с дефицитом топлива. Он привел слова эксперта в области энергетики Вальтера Больца, который убежден, что выработка единой стратегии и заключение соглашений будут иметь решающее значение этой зимой."Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьезными проблемами", — заявил аналитик.В статье подчеркивается, что на фоне грозящего дефицита некоторые страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом, несмотря на призывы Еврокомиссии. Автор упомянул действия французских властей, которые заявили о необходимости прояснить юридические моменты и изучить возможности поставок газа в Германию из Франции перед заключением соглашения.Вальтер Больц заметил, что нельзя сбрасывать со счетов националистические настроения, которые могут возникнуть в условиях возможного дефицита энергоносителей в Европе. Автор заключил, что пока страны в вопросах энергетики действуют по принципу "каждый сам за себя".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

https://ria.ru/20220714/frg-1802455248.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

европа, германия, франция, еврокомиссия, санкции в отношении россии, природный газ, в мире, экономика, евросоюз