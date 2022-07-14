https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802453633.html

Подмосковье наращивает производство бумаги

Подмосковье наращивает производство бумаги - РИА Новости, 14.07.2022

Подмосковье наращивает производство бумаги

Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:26

2022-07-14T15:26

2022-07-14T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Существенный рост в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из бумаги и картона. За пять месяцев этого года производство этой продукции выросло на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем отгруженных товаров производителями этой сферы за отчетный период превысил 68 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Зампред добавила, что общий рост промпроизводства в Подмосковье в январе-мае 2022 года составил 5,9%, в том числе рост обрабатывающего производства составил 6,1%.

https://ria.ru/20220629/proizvodstvo-1798987411.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика