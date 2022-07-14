https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802453633.html
Подмосковье наращивает производство бумаги
Подмосковье наращивает производство бумаги - РИА Новости, 14.07.2022
Подмосковье наращивает производство бумаги
Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:26
2022-07-14T15:26
2022-07-14T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802456602_0:0:1061:596_1920x0_80_0_0_fb8426d890e1c39da27cefd931c1b339.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Существенный рост в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из бумаги и картона. За пять месяцев этого года производство этой продукции выросло на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем отгруженных товаров производителями этой сферы за отчетный период превысил 68 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Зампред добавила, что общий рост промпроизводства в Подмосковье в январе-мае 2022 года составил 5,9%, в том числе рост обрабатывающего производства составил 6,1%.
https://ria.ru/20220629/proizvodstvo-1798987411.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802456602_132:0:927:596_1920x0_80_0_0_4f1ef479e6b68c33759593e0da90c9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика