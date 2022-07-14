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Подмосковье наращивает производство бумаги - РИА Новости, 14.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802453633.html
Подмосковье наращивает производство бумаги
Подмосковье наращивает производство бумаги - РИА Новости, 14.07.2022
Подмосковье наращивает производство бумаги
Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:26
2022-07-14T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Существенный рост в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из бумаги и картона. За пять месяцев этого года производство этой продукции выросло на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем отгруженных товаров производителями этой сферы за отчетный период превысил 68 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.Зампред добавила, что общий рост промпроизводства в Подмосковье в январе-мае 2022 года составил 5,9%, в том числе рост обрабатывающего производства составил 6,1%.
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московская область (подмосковье), экономика
15:26 14.07.2022
 

Подмосковье наращивает производство бумаги

© Фото : Правительство Московской областиПредприятие по производству бумаги в Подмосковье
Предприятие по производству бумаги в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Предприятие по производству бумаги в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Производство бумаги и изделий из картона в Московской области по итогам первых пяти месяцев 2022 года выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Существенный рост в этом году демонстрируют подмосковные производители изделий из бумаги и картона. За пять месяцев этого года производство этой продукции выросло на 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Объем отгруженных товаров производителями этой сферы за отчетный период превысил 68 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой.
Зампред добавила, что общий рост промпроизводства в Подмосковье в январе-мае 2022 года составил 5,9%, в том числе рост обрабатывающего производства составил 6,1%.
Производство упаковки для хранения жидких пищевых продуктов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:23Новости Подмосковья
Производство упаковки для хранения жидкостей расширят в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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