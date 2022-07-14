https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802334993.html

Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят

Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят - РИА Новости, 14.07.2022

Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят

Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за ее низкой локализации и как следствие -... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:03

2022-07-14T09:03

2022-07-14T09:05

экономика

авто

автоваз

тольятти

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

renault logan

ижевск

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за ее низкой локализации и как следствие - логистических рисков, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Модель находится под еще бОльшими рисками (чем Lada Largus - ред.), поэтому производить Xray в этом году мы не будем", - отметил он."Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами - Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для нее будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html

https://ria.ru/20220713/avtovaz-1802108463.html

тольятти

ижевск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, автоваз, тольятти, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan, ижевск