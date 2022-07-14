Рейтинг@Mail.ru
Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/proizvodstvo-1802334993.html
Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят
Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят - РИА Новости, 14.07.2022
Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят
Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за ее низкой локализации и как следствие -... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T09:03
2022-07-14T09:05
экономика
авто
автоваз
тольятти
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
renault logan
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155896/16/1558961635_0:48:909:559_1920x0_80_0_0_81986df24b8ce2591bd14ce930ada6f2.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за ее низкой локализации и как следствие - логистических рисков, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов."Модель находится под еще бОльшими рисками (чем Lada Largus - ред.), поэтому производить Xray в этом году мы не будем", - отметил он."Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами - Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для нее будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков", - добавил топ-менеджер."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220714/avtomobili-1802329622.html
https://ria.ru/20220713/avtovaz-1802108463.html
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155896/16/1558961635_50:0:859:607_1920x0_80_0_0_ccbabc9a65ee1d61d4fc212511105092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, автоваз, тольятти, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan, ижевск
09:03 14.07.2022 (обновлено: 09:05 14.07.2022)
 
Производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят

Глава "АвтоВАЗа": производство Lada Xray на заводе в Тольятти в этом году не возобновят

© LADALADA Xray
LADA Xray
© LADA
LADA Xray. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Производство модели Lada Xray на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в этом году возобновлять не планируется из-за ее низкой локализации и как следствие - логистических рисков, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Модель находится под еще бОльшими рисками (чем Lada Largus - ред.), поэтому производить Xray в этом году мы не будем", - отметил он.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 07:38
"АвтоВАЗ" планирует создать новое семейство автомобилей
При этом Соколов рассказал, что "АвтоВАЗ" может запустить производство Lada Largus в ближайшее время, но вопрос в том - как долго сможет его поддерживать. "Запасов автокомпонентов на "АвтоВАЗе" сейчас недостаточно для выпуска модели в тех объемах, в которых она выпускалась в предыдущие периоды времени. Очень большой объем различных узлов и деталей попал в санкционные списки, соответственно, в любой момент поставки могут быть прекращены - тогда запуск производства Largus в полном объеме окажется неэффективным", - пояснил он.
"Но мы не теряем надежды, ведем переговоры с нашими бывшими акционерами - Renault. Largus базируется на их платформе В0: по соглашению поставки автокомпонентов для нее будут вестись не через локализованных, а глобальных поставщиков", - добавил топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:03
"АвтоВАЗ" возобновляет производство внедорожника LADA Niva Legend
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗТольяттиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaRenault LoganИжевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала