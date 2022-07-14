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Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия - РИА Новости, 14.07.2022
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Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия
Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия - РИА Новости, 14.07.2022
Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии проблему продовольственной безопасности, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:01
2022-07-14T22:01
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии проблему продовольственной безопасности, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.В нем говорится, что 13 июля Вершинин "на полях" Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и социального совета (ЭКОСОС) провел двусторонние встречи с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии Саурабхом Кумаром и Паулино де Карвальо.Они обменялись мнениями по международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении СБ ООН."Особое внимание было уделено задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности с учетом факторов пандемии коронавируса, климатической повестки дня и проблем в мировой финансово-экономической системе. Обсуждались также региональные кризисные досье, включая ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы миротворческой деятельности ООН в контексте поддержания мира и безопасности", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220713/neft-1802253014.html
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в мире, индия, бразилия, украина, оон, совет безопасности оон
22:01 14.07.2022
 
Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия

Замглавы МИД Вершинин обсудил с коллегами из Индии и Бразилии вопросы продовольствия

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии проблему продовольственной безопасности, сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.
В нем говорится, что 13 июля Вершинин "на полях" Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и социального совета (ЭКОСОС) провел двусторонние встречи с заместителями министров иностранных дел Индии и Бразилии Саурабхом Кумаром и Паулино де Карвальо.
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Они обменялись мнениями по международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении СБ ООН.
"Особое внимание было уделено задачам обеспечения глобальной продовольственной безопасности с учетом факторов пандемии коронавируса, климатической повестки дня и проблем в мировой финансово-экономической системе. Обсуждались также региональные кризисные досье, включая ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы миротворческой деятельности ООН в контексте поддержания мира и безопасности", - отмечается в сообщении.
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