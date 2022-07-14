https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802566894.html

США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием

США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием - РИА Новости, 15.07.2022

США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием

Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-14T21:22

2022-07-14T21:22

2022-07-15T03:58

экономика

сша

казахстан

альфа-банк

газпром

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роснефть

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства."Все транзакции <...> в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств", — говорится в документе.Это также касается профилактики, диагностики или лечения COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний, сообщается в лицензии.Уточняется, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.Кроме того, США временно разрешили операции с бывшим подразделением "Газпрома" — компанией Gazprom Germania GmbH. Так, проведение транзакций с SEFE Securing Energy for Europe GmbH возможно до 16 декабря 2022 года. Вашингтон также снял санкции с дочерней компании Альфа-Банка в Казахстане (JSC Alfa Bank)."Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. При этом СМИ сообщали о планах Германии национализировать немецкие дочерние компании "Газпрома" и "Роснефти" из-за возможного прекращения поставок энергоносителей из России.Тем не менее в апреле Берлин заявил о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны (BMWK) считают, что компанию приобрели некие инвесторы без получения разрешения, что делает сделку недействительной.В мае Gazprom Germania оказалась в списке ответных санкций, введенных правительством России.Альфа-Банк попал под ограничительные меры США в начале апреля. Они предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ним физическим и юридическим лицам.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220714/banki-1802473837.html

https://ria.ru/20220714/es-1802449528.html

https://ria.ru/20220613/germaniya-1795057568.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

сша

казахстан

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сша, казахстан, альфа-банк, газпром, россия, роснефть