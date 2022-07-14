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В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.07.2022
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В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"
В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"
Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:58
2022-07-14T13:27
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
северный поток
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается работы "Северного потока" в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло опять же с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что "график проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами по транспортировке и поставке газа", поэтому "все спекуляции по данному вопросу просто отвергаем и считаем их неуместными".Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - важный объект для газопровода "Северный поток" - и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.
https://ria.ru/20220714/gaz-1802364721.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток
12:58 14.07.2022 (обновлено: 13:27 14.07.2022)
 
В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"

Захарова: МИД отвергает спекуляции на тему приостановки поставок по "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается работы "Северного потока" в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло опять же с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - сказала Захарова.
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Она подчеркнула, что "график проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами по транспортировке и поставке газа", поэтому "все спекуляции по данному вопросу просто отвергаем и считаем их неуместными".
Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.
В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - важный объект для газопровода "Северный поток" - и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.
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