https://ria.ru/20220714/postavki-1802405287.html

В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"

В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"

Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:58

2022-07-14T12:58

2022-07-14T13:27

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Что касается работы "Северного потока" в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло опять же с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что "график проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами по транспортировке и поставке газа", поэтому "все спекуляции по данному вопросу просто отвергаем и считаем их неуместными".Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - важный объект для газопровода "Северный поток" - и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.

https://ria.ru/20220714/gaz-1802364721.html

https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, северный поток