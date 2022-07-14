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Немецкий Rheinmetall модернизирует БМП в рамках помощи Украине

Немецкий Rheinmetall модернизирует БМП в рамках помощи Украине - РИА Новости, 14.07.2022

Немецкий Rheinmetall модернизирует БМП в рамках помощи Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall модернизирует 30 бронированных машин пехоты (БМП) типа Marder для их подготовки к продаже в рамках схемы кругового обмена РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:55

2022-07-14T18:55

2022-07-14T18:55

сергей лавров

украина

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall модернизирует 30 бронированных машин пехоты (БМП) типа Marder для их подготовки к продаже в рамках схемы кругового обмена оружия для поддержки Украины, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании.По словам представителя, фирма "приняла в работу" 30 БМП, чтобы подготовить их к продаже. В целом компания может "относительно легко привести в порядок 100 штук" машин этого типа, добавил он.Агентство напоминает, что концерн еще весной предложил правительству подготовить к продаже БМП Marder, снятых со службы бундесвером, но правительство еще не приняло окончательное решение. Предполагается, что машины будут переданы заинтересованным странам, которые в свою очередь поставят собственные вооружения Украине. По данным агентства, речь идет о БМП производства 1970-1980 годов.Также концерн готов аналогичным образом подготовить к продаже 88 танков Leopard.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802337866.html

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сергей лавров, украина, россия, нато