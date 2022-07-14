https://ria.ru/20220714/poltava-1802421965.html

На Украине вандалы изрисовали памятник Петру I

На Украине вандалы изрисовали памятник Петру I - РИА Новости, 14.07.2022

На Украине вандалы изрисовали памятник Петру I

Неизвестные вандалы изрисовали элементы памятника Петру I в Полтаве, заведено дело по статье "хулиганство", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:53

2022-07-14T13:53

2022-07-14T13:53

в мире

петр i

сергей бурлаков

украина

единая россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неизвестные вандалы изрисовали элементы памятника Петру I в Полтаве, заведено дело по статье "хулиганство", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.Памятник Петру I установлен в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых на второй день после Полтавской битвы."Элементы сооружения покрасили в красный, нанесли царапины, оставили надпись "оккупант", - сообщает издание в четверг.Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".Ранее минкультуры Украины сообщило, что в стране собираются демонтировать или перенести более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок в рамках "декоммунизации и дерусификации".Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя РИА Новости ситуацию с начавшейся после "майдана" борьбой с памятниками на Украине, заявлял, что сейчас варварство в стране происходит открыто и не осуждается в мире, и видимо "теперь можно даже деградировать назло русским".

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

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в мире, петр i, сергей бурлаков, украина, единая россия