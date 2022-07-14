На Украине вандалы изрисовали памятник Петру I
В Полтаве вандалы изрисовали и повредили памятник Петру I
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Памятник на месте отдыха Петра I после Полтавской битвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неизвестные вандалы изрисовали элементы памятника Петру I в Полтаве, заведено дело по статье "хулиганство", сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.
Памятник Петру I установлен в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых на второй день после Полтавской битвы.
"Элементы сооружения покрасили в красный, нанесли царапины, оставили надпись "оккупант", - сообщает издание в четверг.
Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".
Ранее минкультуры Украины сообщило, что в стране собираются демонтировать или перенести более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок в рамках "декоммунизации и дерусификации".
Депутат от "Единой России" Сергей Бурлаков, комментируя РИА Новости ситуацию с начавшейся после "майдана" борьбой с памятниками на Украине, заявлял, что сейчас варварство в стране происходит открыто и не осуждается в мире, и видимо "теперь можно даже деградировать назло русским".
8 июля, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.