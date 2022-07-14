https://ria.ru/20220714/polsha-1802505988.html

Премьер Польши поручил госкомпаниям закупить уголь для домохозяйств

Премьер Польши поручил госкомпаниям закупить уголь для домохозяйств - РИА Новости, 14.07.2022

Премьер Польши поручил госкомпаниям закупить уголь для домохозяйств

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел государственным предприятиям срочно купить 4,5 миллиона тонн угля для поставки в домашние хозяйства, сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:18

2022-07-14T17:18

2022-07-14T18:03

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий велел государственным предприятиям срочно купить 4,5 миллиона тонн угля для поставки в домашние хозяйства, сообщает издание Onet.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (почти 700 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления."Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение, обязывающее государственные компании срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля, который будет использоваться домохозяйствами", - сообщает Оnet, ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания документ.Отмечается, что уголь должен быть закуплен до 31 августа, а финансирование закупок будет осуществляться за счет средств из Фонда противодействия COVID-19.

https://ria.ru/20220713/evrosoyuz-1802129935.html

https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий