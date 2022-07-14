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Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного

Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного - РИА Новости, 14.07.2022

Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного

Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал РИА Новости, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T03:05

2022-07-14T03:05

2022-07-14T06:17

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МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал РИА Новости, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами."На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — сказал пленный командир нацбата в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.

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мариуполь, украина, в мире