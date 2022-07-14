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Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного - РИА Новости, 14.07.2022
Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал РИА Новости, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:05
2022-07-14T03:05
2022-07-14T06:17
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МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал РИА Новости, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами."На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — сказал пленный командир нацбата в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.
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мариуполь, украина, в мире
03:05 14.07.2022 (обновлено: 06:17 14.07.2022)
Командир "Медведей SS" рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Командир нацбата "Медведи SS" Кравцов рассказал, как сослуживец зарезал пленного
МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости.
Пленный командир националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал
РИА Новости, как один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому остальные "относились нормально".
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
"На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его", — сказал пленный командир нацбата в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.