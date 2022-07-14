https://ria.ru/20220714/platforma-1802319320.html

Директор АНИИ назвал дату отправки платформы "Северный полюс" в первый рейс

Директор АНИИ назвал дату отправки платформы "Северный полюс" в первый рейс - РИА Новости, 14.07.2022

Директор АНИИ назвал дату отправки платформы "Северный полюс" в первый рейс

Выход ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" в первый рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 1 сентября, судно отправится в Мурманск, где РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:32

2022-07-14T01:32

2022-07-14T01:32

наука

северный ледовитый океан

мурманск

адмиралтейские верфи

гидрометцентр

арктический и антарктический нии

александр макаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798975807_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_6fb8dd14df39aea483815aa42b8f69bd.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выход ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" в первый рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 1 сентября, судно отправится в Мурманск, где намечен старт экспедиции в Арктику, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.Ранее "АО "Адмиралтейские верфи" заявило, что контрольный этап заводских ходовых испытаний ЛСП "Северный полюс" завершен.Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на строительство ледостойкой платформы был подписан в апреле 2018 года. После возвращения ЛСП "Северный полюс" с испытаний начнется ее подготовка к передаче заказчику. Затем далее судно войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического НИИ и выйдет в первый научный поход из Мурманска, который запланирован на конец сентября.ЛСП "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, ученые организовывали на них научные станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".Указанная ЛСП сможет самостоятельно передвигаться со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр "Северного полюса" оборудуют современной лабораторией и средствами бесперебойной связи. Также судно сможет принимать на борту вертолеты типа Ми-8.

https://ria.ru/20220714/marshrut-1802318977.html

https://ria.ru/20220714/ozera-1802318808.html

северный ледовитый океан

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный ледовитый океан, мурманск, адмиралтейские верфи, гидрометцентр, арктический и антарктический нии, александр макаров