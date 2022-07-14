https://ria.ru/20220714/peregovory-1802537720.html
Отказ Киева от переговоров не влияет на планы России, заявил Володин
Отказ Киева от переговоров не влияет на планы России, заявил Володин - РИА Новости, 14.07.2022
Отказ Киева от переговоров не влияет на планы России, заявил Володин
Отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России, но скажется на перспективах Украины сохранить государственность, сообщил спикер ГД... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:45
2022-07-14T18:45
2022-07-14T18:45
специальная военная операция на украине
госдума рф
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России, но скажется на перспективах Украины сохранить государственность, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе выступления перед депутатами Народного Собрания ЛНР."Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - передает слова Володина пресс-служба ГД.
https://ria.ru/20220713/peregovory-1802311229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вячеслав володин
Отказ Киева от переговоров не влияет на планы России, заявил Володин
Володин: отказ Киева от переговоров скажется только на шансах сохранить государственность