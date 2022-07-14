16:56 14.07.2022 (обновлено: 17:31 14.07.2022)
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"
Пензенский губернатор Мельниченко дал старт агротехнологической выставке "День поля"
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии, Луганской Народной Республики и Татарстана, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодняшняя выставка - это демонстрация ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы кормить наш регион и Российскую Федерацию. Показывает, что у российского сельскохозяйственного машиностроения, у предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность агропромышленного комплекса... У всех нас одна цель – благополучие жителей региона и страны. Для её достижения необходимо сплотиться. Работать качественно, добросовестно, на результат, подключать внутренние резервы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
По словам главы региона, особое внимание необходимо уделять услугам по цифровизации отрасли. "Точное земледелие, которое опирается на технологии "больших данных", - это мировой тренд развития сельского хозяйства. Радует, что в этой сфере большую долю рынка занимают отечественные разработки", - отметил он.
Губернатор отметил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельхозпродукции.
"Объем производства сельхозпродукции за пять месяцев 2022 года составил более 30 миллиардов рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года. На 4% по сравнению с 2021 годом выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. На 13% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. Почти на 3% увеличился надой молока на одну корову", - добавил он.
Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов поблагодарил пензенских аграриев за плодотворный труд.
"Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это яркий пример тех лидерских качеств и правильных управленческих подходов", - цитирует Некрасова пресс-служба.
Уточняется, что Мельниченко, Некрасов и почетные гости из Белоруссии, ЛНР и Татарстана осмотрели выставку сельхозтехники и оборудования, на которой было представлено около 100 образцов современных агрегатов, в том числе производства белорусской компании "Гомсельмаш".