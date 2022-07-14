https://ria.ru/20220714/penza-1802495388.html

Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"

Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля" - РИА Новости, 14.07.2022

Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:56

2022-07-14T16:56

2022-07-14T17:31

экономика

пензенская область

белоруссия

луганская народная республика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пензенская область

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ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии, Луганской Народной Республики и Татарстана, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодняшняя выставка - это демонстрация ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы кормить наш регион и Российскую Федерацию. Показывает, что у российского сельскохозяйственного машиностроения, у предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность агропромышленного комплекса... У всех нас одна цель – благополучие жителей региона и страны. Для её достижения необходимо сплотиться. Работать качественно, добросовестно, на результат, подключать внутренние резервы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.По словам главы региона, особое внимание необходимо уделять услугам по цифровизации отрасли. "Точное земледелие, которое опирается на технологии "больших данных", - это мировой тренд развития сельского хозяйства. Радует, что в этой сфере большую долю рынка занимают отечественные разработки", - отметил он.Губернатор отметил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельхозпродукции."Объем производства сельхозпродукции за пять месяцев 2022 года составил более 30 миллиардов рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года. На 4% по сравнению с 2021 годом выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. На 13% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. Почти на 3% увеличился надой молока на одну корову", - добавил он.Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов поблагодарил пензенских аграриев за плодотворный труд."Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это яркий пример тех лидерских качеств и правильных управленческих подходов", - цитирует Некрасова пресс-служба.Уточняется, что Мельниченко, Некрасов и почетные гости из Белоруссии, ЛНР и Татарстана осмотрели выставку сельхозтехники и оборудования, на которой было представлено около 100 образцов современных агрегатов, в том числе производства белорусской компании "Гомсельмаш".

https://ria.ru/20220622/penza-1797424562.html

https://ria.ru/20220617/penza-1796207407.html

пензенская область

белоруссия

луганская народная республика

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экономика, пензенская область, белоруссия, луганская народная республика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)