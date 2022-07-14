Рейтинг@Mail.ru
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля" - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20220714/penza-1802495388.html
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля" - РИА Новости, 14.07.2022
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:56
2022-07-14T17:31
экономика
пензенская область
белоруссия
луганская народная республика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_d5300c1f0f1153c1a371eea1ca8fd36c.jpg
ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии, Луганской Народной Республики и Татарстана, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодняшняя выставка - это демонстрация ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы кормить наш регион и Российскую Федерацию. Показывает, что у российского сельскохозяйственного машиностроения, у предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность агропромышленного комплекса... У всех нас одна цель – благополучие жителей региона и страны. Для её достижения необходимо сплотиться. Работать качественно, добросовестно, на результат, подключать внутренние резервы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.По словам главы региона, особое внимание необходимо уделять услугам по цифровизации отрасли. "Точное земледелие, которое опирается на технологии "больших данных", - это мировой тренд развития сельского хозяйства. Радует, что в этой сфере большую долю рынка занимают отечественные разработки", - отметил он.Губернатор отметил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельхозпродукции."Объем производства сельхозпродукции за пять месяцев 2022 года составил более 30 миллиардов рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года. На 4% по сравнению с 2021 годом выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. На 13% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. Почти на 3% увеличился надой молока на одну корову", - добавил он.Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов поблагодарил пензенских аграриев за плодотворный труд."Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это яркий пример тех лидерских качеств и правильных управленческих подходов", - цитирует Некрасова пресс-служба.Уточняется, что Мельниченко, Некрасов и почетные гости из Белоруссии, ЛНР и Татарстана осмотрели выставку сельхозтехники и оборудования, на которой было представлено около 100 образцов современных агрегатов, в том числе производства белорусской компании "Гомсельмаш".
https://ria.ru/20220622/penza-1797424562.html
https://ria.ru/20220617/penza-1796207407.html
пензенская область
белоруссия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ff96388ff2a6024658a47d835f9b2b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, пензенская область, белоруссия, луганская народная республика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:56 14.07.2022 (обновлено: 17:31 14.07.2022)
 
Пензенский губернатор дал старт агротехнологической выставке "День поля"

Пензенский губернатор Мельниченко дал старт агротехнологической выставке "День поля"

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в четверг открыл агротехнологическую выставку "День поля", в которой принимают участие делегации из Белоруссии, Луганской Народной Республики и Татарстана, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодняшняя выставка - это демонстрация ресурсов, которыми мы располагаем, чтобы кормить наш регион и Российскую Федерацию. Показывает, что у российского сельскохозяйственного машиностроения, у предприятий дружественных стран есть большой потенциал, чтобы обеспечить технологическую безопасность агропромышленного комплекса... У всех нас одна цель – благополучие жителей региона и страны. Для её достижения необходимо сплотиться. Работать качественно, добросовестно, на результат, подключать внутренние резервы", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Открытие мемориала Часовые памяти в Пензе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 20:57Пензенская область
В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби
По словам главы региона, особое внимание необходимо уделять услугам по цифровизации отрасли. "Точное земледелие, которое опирается на технологии "больших данных", - это мировой тренд развития сельского хозяйства. Радует, что в этой сфере большую долю рынка занимают отечественные разработки", - отметил он.
Губернатор отметил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельхозпродукции.
"Объем производства сельхозпродукции за пять месяцев 2022 года составил более 30 миллиардов рублей. Это на 6% больше аналогичного периода 2021 года. На 4% по сравнению с 2021 годом выросла посевная площадь сельскохозяйственных культур. На 13% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе. Почти на 3% увеличился надой молока на одну корову", - добавил он.
Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов поблагодарил пензенских аграриев за плодотворный труд.
"Сегодня Пенза - это лидер развития агропромышленного комплекса Приволжского федерального округа. Два года подряд регион занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых культур, и это яркий пример тех лидерских качеств и правильных управленческих подходов", - цитирует Некрасова пресс-служба.
Уточняется, что Мельниченко, Некрасов и почетные гости из Белоруссии, ЛНР и Татарстана осмотрели выставку сельхозтехники и оборудования, на которой было представлено около 100 образцов современных агрегатов, в том числе производства белорусской компании "Гомсельмаш".
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава совета директоров московского ООО АГрупп Сергей Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:04Пензенская область
Московская компания предложила комплексное развитие территорий в Пензе
 
Пензенская областьЭкономикаПензенская областьБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала