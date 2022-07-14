https://ria.ru/20220714/pasporta-1802326456.html
Посольство оценило заявления США об изъятии паспортов на Украине
Посольство оценило заявления США об изъятии паспортов на Украине - РИА Новости, 14.07.2022
Посольство оценило заявления США об изъятии паспортов на Украине
Посольство РФ в США назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T06:25
2022-07-14T06:25
2022-07-14T07:21
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энтони блинкен
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Посольство РФ в США назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.В дипмиссии отметили, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной военной операции на Украине."Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима", — указывается в сообщении.
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, вооруженные силы рф, украина, москва
06:25 14.07.2022 (обновлено: 07:21 14.07.2022)
Посольство оценило заявления США об изъятии паспортов на Украине
Посольство России назвало дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине