18:05 14.07.2022 (обновлено: 19:34 14.07.2022)
Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля с Россией
Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля между Россией и ЛНР
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече в Луганской Народной Республике
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече в Луганской Народной Республике
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что обсудил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным создание единого правового поля с Россией.
Ранее пресс-служба Госдумы заявила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой ЛНР, а также выступил перед депутатами Народного Совета республики и передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.
"Провел рабочую встречу со спикером Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия наших парламентов. Общие усилия должны быть направлены на создание единого правового поля между ЛНР и Россией", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Глава ЛНР уточнил, что создаются межгосударственные депутатские рабочие группы, состоящие из представителей основных профильных парламентских комитетов, которые будут разрабатывать законопроекты.
"Вячеслав Володин отметил, что отношения депутатов должны перейти от простых заверений в поддержке и дружбе в более предметную и осязаемую для людей плоскость. Каждая поездка российских парламентариев должна иметь конкретную цель, а именно – всестороннюю помощь соотечественникам. А жителей Донбасса россияне считают именно братьями и соотечественниками", - написал глава ЛНР.
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