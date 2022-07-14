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Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля с Россией

Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля с Россией - РИА Новости, 14.07.2022

Пасечник обсудил с Володиным создание единого правового поля с Россией

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что обсудил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным создание единого правового поля РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:05

2022-07-14T18:05

2022-07-14T19:34

политика

вячеслав володин

луганская народная республика

россия

владимир путин

донбасс

госдума рф

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил, что обсудил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным создание единого правового поля с Россией.Ранее пресс-служба Госдумы заявила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой ЛНР, а также выступил перед депутатами Народного Совета республики и передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина."Провел рабочую встречу со спикером Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия наших парламентов. Общие усилия должны быть направлены на создание единого правового поля между ЛНР и Россией", - написал Пасечник в Telegram-канале.Глава ЛНР уточнил, что создаются межгосударственные депутатские рабочие группы, состоящие из представителей основных профильных парламентских комитетов, которые будут разрабатывать законопроекты."Вячеслав Володин отметил, что отношения депутатов должны перейти от простых заверений в поддержке и дружбе в более предметную и осязаемую для людей плоскость. Каждая поездка российских парламентариев должна иметь конкретную цель, а именно – всестороннюю помощь соотечественникам. А жителей Донбасса россияне считают именно братьями и соотечественниками", - написал глава ЛНР.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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политика, вячеслав володин, луганская народная республика, россия, владимир путин, донбасс, госдума рф