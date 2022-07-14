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Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия, сообщил директор АНИИ - РИА Новости, 14.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220714/ozera-1802318808.html
Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия, сообщил директор АНИИ
Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия, сообщил директор АНИИ - РИА Новости, 14.07.2022
Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия, сообщил директор АНИИ
Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) намерены дать русские названия новым 18 озерам, обнаруженным в Антарктиде в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:20
2022-07-14T01:33
наука
александр макаров (директор арктического и антарктического нии)
антарктида
земля
москва
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) намерены дать русские названия новым 18 озерам, обнаруженным в Антарктиде в июне, сообщил директор ААНИИ Александр Макаров на брифинге.В прошлом месяце члены 67-й Российской антарктической экспедиции обследовали водоемы рядом с полярной станцией "Русская" в малоизученном районе самого южного континента планеты.По его словам, у российских ученых присутствует "азарт первооткрывателей".Макаров также уточнил, что сроки, когда ученые отправятся продолжить изучение открытых водоемов, пока неизвестны."Станция "Русская" — самая сложная с точки зрения логистики. Пока сложно прогнозировать, в каком сезоне там окажемся — в этом или в следующем. Не исключено, что в ближайшем сезоне ученые не смогут туда добраться", — пояснил ученый.Он добавил, что осенью появятся более подробные результаты первых проб со дна новых озер."По предварительным результатам, часть озер — пресные, часть — соленые. Осенью мы сможем сформулировать более подробные выводы", — сообщил Макаров."Русская" — единственная станция на участке побережья протяженностью 3500 километров между Антарктическим полуостровом и американской станцией "Мак-Мердо". Это один из наименее изученных участков побережья тихоокеанского сектора Антарктиды. В этом районе существует очаг наиболее низкого на Земле атмосферного давления, что определяет специфически суровые погодные условия даже по антарктическим меркам. Среди других береговых станций Антарктиды "Русская" характеризуется аномально низким атмосферным давлением и высокой скоростью ветра. Благодаря этому станция получила образное название "полюса ветров Антарктиды". Среднее многолетнее число дней со скоростью ветра более 15 метров в секунду в районе станции составляет 264, а более 30 метров в секунду — 136.
https://ria.ru/20220703/kruiz-1799864672.html
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александр макаров (директор арктического и антарктического нии), антарктида, земля, москва, россия
01:20 14.07.2022 (обновлено: 01:33 14.07.2022)
 
Открытым в Антарктиде озерам дадут русские названия, сообщил директор АНИИ

Директор АНИИ Макаров: открытым в Антарктиде озерам хотят дать русские названия

© РИА Новости / Никита Назаров / Перейти в фотобанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Никита Назаров
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Дрейфующий айсберг в Антарктиде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) намерены дать русские названия новым 18 озерам, обнаруженным в Антарктиде в июне, сообщил директор ААНИИ Александр Макаров на брифинге.
В прошлом месяце члены 67-й Российской антарктической экспедиции обследовали водоемы рядом с полярной станцией "Русская" в малоизученном районе самого южного континента планеты.

"Мы хотим успеть сделать это первыми, чтобы дать озерам русские названия. Если мы их не заявим, как принято, процедурно, то любая другая зарубежная организация, страна смогут это сделать", — отметил Макаров.

По его словам, у российских ученых присутствует "азарт первооткрывателей".
Макаров также уточнил, что сроки, когда ученые отправятся продолжить изучение открытых водоемов, пока неизвестны.
"Станция "Русская" — самая сложная с точки зрения логистики. Пока сложно прогнозировать, в каком сезоне там окажемся — в этом или в следующем. Не исключено, что в ближайшем сезоне ученые не смогут туда добраться", — пояснил ученый.
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Он добавил, что осенью появятся более подробные результаты первых проб со дна новых озер.
"По предварительным результатам, часть озер — пресные, часть — соленые. Осенью мы сможем сформулировать более подробные выводы", — сообщил Макаров.
"Русская" — единственная станция на участке побережья протяженностью 3500 километров между Антарктическим полуостровом и американской станцией "Мак-Мердо". Это один из наименее изученных участков побережья тихоокеанского сектора Антарктиды. В этом районе существует очаг наиболее низкого на Земле атмосферного давления, что определяет специфически суровые погодные условия даже по антарктическим меркам. Среди других береговых станций Антарктиды "Русская" характеризуется аномально низким атмосферным давлением и высокой скоростью ветра. Благодаря этому станция получила образное название "полюса ветров Антарктиды". Среднее многолетнее число дней со скоростью ветра более 15 метров в секунду в районе станции составляет 264, а более 30 метров в секунду — 136.
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НаукаАлександр Макаров (директор Арктического и антарктического НИИ)АнтарктидаЗемляМоскваРоссия
 
 
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