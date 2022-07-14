Рейтинг@Mail.ru
Президент Италии не принял отставку главы правительства - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/otstavka-1802562732.html
Президент Италии не принял отставку главы правительства
Президент Италии не принял отставку главы правительства - РИА Новости, 14.07.2022
Президент Италии не принял отставку главы правительства
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:53
2022-07-14T21:08
в мире
движение 5 звезд
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742165101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84269fb66d5bf70ef3343f0e5d58ea77.jpg
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800213264.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742165101_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_e0b66466a5f45fe9c5d4f5afbb1ec893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, движение 5 звезд, италия
20:53 14.07.2022 (обновлено: 21:08 14.07.2022)
 
Президент Италии не принял отставку главы правительства

Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Драги

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Италии Серджио Маттарелла
Президент Италии Серджио Маттарелла - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Италии Серджио Маттарелла. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
"Президент Республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики", - говорится в сообщении.
Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.
Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 21:12Специальная военная операция на Украине
В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины в спецоперации
 
В миреДвижение 5 звездИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала