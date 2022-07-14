20:53 14.07.2022 (обновлено: 21:08 14.07.2022)
Президент Италии не принял отставку главы правительства
Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Драги
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Италии Серджио Маттарелла
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Италии Серджио Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
"Президент Республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики", - говорится в сообщении.
Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.
Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.