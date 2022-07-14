https://ria.ru/20220714/otdykh-1802169441.html
Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск
Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск - РИА Новости, 14.07.2022
Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск
Эксперты выяснили, где россияне предпочитают проводить отпуск, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T06:33
2022-07-14T06:33
2022-07-14T06:33
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краснодарский край
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, где россияне предпочитают проводить отпуск, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение".Большая часть опрошенных — 55 процентов — сказали, что любят отдыхать на природе, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов из 53 российских регионов. Каждый третий предпочитает проводить выходные на даче или в деревне, а санатории и пансионаты выбирают 19 процентов. В топ популярных ответов также вошли морские и речные круизы, путешествия на автомобиле, спортивный и культурно-познавательный туризм.Кроме того, участники опроса пофантазировали о том, куда бы они отправились, если бы им оплатили двухнедельную путевку. Выяснилось, что каждый второй хочет поездить по России — побывать на курортах Краснодарского края, в Крыму, на Байкале.Уточняется, что планируют пойти в отпуск до конца этого года только 26 процентов опрошенных, 12 процентов респондентов уже были там, еще 13 в этом году работают без выходных.
https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, европа, краснодарский край, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, природа, республика крым, байкал, дача
Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск
ФОМ: больше половины россиян предпочитают отдыхать на природе
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, где россияне предпочитают проводить отпуск, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение".
Большая часть опрошенных — 55 процентов — сказали, что любят отдыхать на природе, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов из 53 российских регионов.
Каждый третий предпочитает проводить выходные на даче или в деревне, а санатории и пансионаты выбирают 19 процентов.
В топ популярных ответов также вошли морские и речные круизы, путешествия на автомобиле, спортивный и культурно-познавательный туризм.
Кроме того, участники опроса пофантазировали о том, куда бы они отправились, если бы им оплатили двухнедельную путевку. Выяснилось, что каждый второй хочет поездить по России — побывать на курортах Краснодарского края, в Крыму, на Байкале.
Уточняется, что планируют пойти в отпуск до конца этого года только 26 процентов опрошенных, 12 процентов респондентов уже были там, еще 13 в этом году работают без выходных.