https://ria.ru/20220714/otdykh-1802169441.html

Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск

Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск - РИА Новости, 14.07.2022

Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск

Эксперты выяснили, где россияне предпочитают проводить отпуск, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T06:33

2022-07-14T06:33

2022-07-14T06:33

туризм

россия

европа

краснодарский край

отдых

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783733313_0:197:3077:1927_1920x0_80_0_0_dc21b5f950205bce1c312e184da633f9.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Эксперты выяснили, где россияне предпочитают проводить отпуск, сообщили в пресс-службе фонда "Общественное мнение".Большая часть опрошенных — 55 процентов — сказали, что любят отдыхать на природе, следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов из 53 российских регионов. Каждый третий предпочитает проводить выходные на даче или в деревне, а санатории и пансионаты выбирают 19 процентов. В топ популярных ответов также вошли морские и речные круизы, путешествия на автомобиле, спортивный и культурно-познавательный туризм.Кроме того, участники опроса пофантазировали о том, куда бы они отправились, если бы им оплатили двухнедельную путевку. Выяснилось, что каждый второй хочет поездить по России — побывать на курортах Краснодарского края, в Крыму, на Байкале.Уточняется, что планируют пойти в отпуск до конца этого года только 26 процентов опрошенных, 12 процентов респондентов уже были там, еще 13 в этом году работают без выходных.

https://ria.ru/20220713/avianapravleniya-1802008814.html

россия

европа

краснодарский край

республика крым

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, европа, краснодарский край, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, природа, республика крым, байкал, дача