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В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022
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В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:50
2022-07-14T21:50
в мире
здоровье - общество
саудовская аравия
оспа обезьян
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ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, опубликованном Саудовским агентством новостей SPA.Ведомство заверило подданных Саудовской Аравии, что держит ситуацию с распространением оспы обезьян под контролем, сообщив, что в случае подозрений на это заболевание они могут пройти проверку в более чем 900 медицинских центрах по всей стране.
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в мире, здоровье - общество, саудовская аравия, оспа обезьян
21:50 14.07.2022
 
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Минздрав Саудовской Аравии: в стране зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, опубликованном Саудовским агентством новостей SPA.
"Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в королевстве у вернувшегося из-за рубежа подданного в Эр-Рияде", - отметили в минздраве.
Ведомство заверило подданных Саудовской Аравии, что держит ситуацию с распространением оспы обезьян под контролем, сообщив, что в случае подозрений на это заболевание они могут пройти проверку в более чем 900 медицинских центрах по всей стране.
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