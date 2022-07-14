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В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян

В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022

В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:50

2022-07-14T21:50

2022-07-14T21:50

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саудовская аравия

оспа обезьян

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ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, опубликованном Саудовским агентством новостей SPA.Ведомство заверило подданных Саудовской Аравии, что держит ситуацию с распространением оспы обезьян под контролем, сообщив, что в случае подозрений на это заболевание они могут пройти проверку в более чем 900 медицинских центрах по всей стране.

саудовская аравия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, саудовская аравия, оспа обезьян