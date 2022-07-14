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В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:50
2022-07-14T21:50
2022-07-14T21:50
в мире
здоровье - общество
саудовская аравия
оспа обезьян
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ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии у побывавшего за рубежом подданного, говорится в сообщении министерства здравоохранения королевства, опубликованном Саудовским агентством новостей SPA.Ведомство заверило подданных Саудовской Аравии, что держит ситуацию с распространением оспы обезьян под контролем, сообщив, что в случае подозрений на это заболевание они могут пройти проверку в более чем 900 медицинских центрах по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, саудовская аравия, оспа обезьян
В Саудовской Аравии зарегистрировали первый случай оспы обезьян
Минздрав Саудовской Аравии: в стране зарегистрировали первый случай обезьяньей оспы