Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/ospa-1802433843.html
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.07.2022
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы
На сегодняшний день в Бельгии всего зафиксированы 224 случая заболеваний обезьяньей оспой, что означает рост числа заражений на 56 за одну неделю, сообщил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:15
2022-07-14T14:15
в мире
здоровье - общество
бельгия
фландрия
европа
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. На сегодняшний день в Бельгии всего зафиксированы 224 случая заболеваний обезьяньей оспой, что означает рост числа заражений на 56 за одну неделю, сообщил институт по вопросам здравоохранения Sciensano.По имеющейся информации, что все известные на сегодня носители вируса в Бельгии – мужчины в возрасте от 20 до 65 лет. Основная часть заболевших зарегистрирована во Фландрии, почти у всех пациентов наблюдается сыпь, лихорадка, воспаление лимфатических узлов.При этом, по мнению вирусолога Марка ван Ранста, слова которого приводит издание Moustique, резкий прирост заболеваний за неделю говорит о необходимости в кратчайшие сроки в качестве профилактической меры привить наиболее уязвимые слои населения королевства имеющимися на данный момент вакцинами.Заболевание стало распространяться в Европе в мае этого года. По данным СМИ, медики уверены, что риску заболеть, в первую очередь, подвержены мужчины, имевшие однополые сексуальные контакты.
https://ria.ru/20220714/ospa-1802315003.html
бельгия
фландрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, бельгия, фландрия, европа, оспа обезьян
14:15 14.07.2022
 
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы

Институт Sciensano: за неделю в Бельгии зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. На сегодняшний день в Бельгии всего зафиксированы 224 случая заболеваний обезьяньей оспой, что означает рост числа заражений на 56 за одну неделю, сообщил институт по вопросам здравоохранения Sciensano.
По имеющейся информации, что все известные на сегодня носители вируса в Бельгии – мужчины в возрасте от 20 до 65 лет. Основная часть заболевших зарегистрирована во Фландрии, почти у всех пациентов наблюдается сыпь, лихорадка, воспаление лимфатических узлов.
При этом, по мнению вирусолога Марка ван Ранста, слова которого приводит издание Moustique, резкий прирост заболеваний за неделю говорит о необходимости в кратчайшие сроки в качестве профилактической меры привить наиболее уязвимые слои населения королевства имеющимися на данный момент вакцинами.
Заболевание стало распространяться в Европе в мае этого года. По данным СМИ, медики уверены, что риску заболеть, в первую очередь, подвержены мужчины, имевшие однополые сексуальные контакты.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 02:15
Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян
 
В миреЗдоровье - ОбществоБельгияФландрияЕвропаОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала