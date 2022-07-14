https://ria.ru/20220714/ospa-1802433843.html
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы - РИА Новости, 14.07.2022
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы
На сегодняшний день в Бельгии всего зафиксированы 224 случая заболеваний обезьяньей оспой, что означает рост числа заражений на 56 за одну неделю, сообщил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:15
2022-07-14T14:15
2022-07-14T14:15
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. На сегодняшний день в Бельгии всего зафиксированы 224 случая заболеваний обезьяньей оспой, что означает рост числа заражений на 56 за одну неделю, сообщил институт по вопросам здравоохранения Sciensano.По имеющейся информации, что все известные на сегодня носители вируса в Бельгии – мужчины в возрасте от 20 до 65 лет. Основная часть заболевших зарегистрирована во Фландрии, почти у всех пациентов наблюдается сыпь, лихорадка, воспаление лимфатических узлов.При этом, по мнению вирусолога Марка ван Ранста, слова которого приводит издание Moustique, резкий прирост заболеваний за неделю говорит о необходимости в кратчайшие сроки в качестве профилактической меры привить наиболее уязвимые слои населения королевства имеющимися на данный момент вакцинами.Заболевание стало распространяться в Европе в мае этого года. По данным СМИ, медики уверены, что риску заболеть, в первую очередь, подвержены мужчины, имевшие однополые сексуальные контакты.
https://ria.ru/20220714/ospa-1802315003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, бельгия, фландрия, европа, оспа обезьян
В Бельгии за неделю зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы
Институт Sciensano: за неделю в Бельгии зафиксировали 56 новых случаев обезьяньей оспы