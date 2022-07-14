https://ria.ru/20220714/ospa-1802315003.html

Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян

Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022

Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян

Российские медики могут столкнуться с наплывом пациентов, подозревающих, что заразились оспой обезьян, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T02:15

2022-07-14T02:15

2022-07-14T02:15

общество

россия

николай крючков

оспа обезьян

здоровье

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские медики могут столкнуться с наплывом пациентов, подозревающих, что заразились оспой обезьян, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие признаки указывают на эту болезнь.У этого редкого заболевания есть три вида симптомов, отметил Крючков.Продолжительность болезни обычно составляет три недели, уточнил иммунолог.При появлении характерных признаков оспы обезьян необходимо обратиться к врачу, продолжил Крючков."Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей", — сказал он.Врач придет к вам домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа, продолжил иммунолог.Он не исключил, что появление оспы обезьян в России может привести к росту числа обращений в поликлиники тех людей, которые опасаются, что заразились этой инфекцией, но на самом деле больны чем-то другим."Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой", — подчеркнул Крючков.Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в России 12 июля.

https://ria.ru/20220713/ospa-1802043410.html

https://ria.ru/20220712/patsient-1801883310.html

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общество, россия, николай крючков, оспа обезьян, здоровье