https://ria.ru/20220714/ospa-1802315003.html
Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян
Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян - РИА Новости, 14.07.2022
Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян
Российские медики могут столкнуться с наплывом пациентов, подозревающих, что заразились оспой обезьян, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T02:15
2022-07-14T02:15
2022-07-14T02:15
общество
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николай крючков
оспа обезьян
здоровье
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские медики могут столкнуться с наплывом пациентов, подозревающих, что заразились оспой обезьян, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие признаки указывают на эту болезнь.У этого редкого заболевания есть три вида симптомов, отметил Крючков.Продолжительность болезни обычно составляет три недели, уточнил иммунолог.При появлении характерных признаков оспы обезьян необходимо обратиться к врачу, продолжил Крючков."Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей", — сказал он.Врач придет к вам домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа, продолжил иммунолог.Он не исключил, что появление оспы обезьян в России может привести к росту числа обращений в поликлиники тех людей, которые опасаются, что заразились этой инфекцией, но на самом деле больны чем-то другим."Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой", — подчеркнул Крючков.Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в России 12 июля.
https://ria.ru/20220713/ospa-1802043410.html
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общество, россия, николай крючков, оспа обезьян, здоровье
Иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян
Иммунолог Крючков: для оспы обезьян характерны температура, недомогание и сыпь
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Российские медики могут столкнуться с наплывом пациентов, подозревающих, что заразились оспой обезьян, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В интервью радио Sputnik
он рассказал, какие признаки указывают на эту болезнь.
У этого редкого заболевания есть три вида симптомов, отметил Крючков
.
"Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы", — перечислил он.
Продолжительность болезни обычно составляет три недели, уточнил иммунолог.
При появлении характерных признаков оспы обезьян необходимо обратиться к врачу, продолжил Крючков.
"Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей", — сказал он.
Врач придет к вам домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа, продолжил иммунолог.
"Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз "оспа обезьян" подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни", — объяснил Крючков.
Он не исключил, что появление оспы обезьян в России
может привести к росту числа обращений в поликлиники тех людей, которые опасаются, что заразились этой инфекцией, но на самом деле больны чем-то другим.
"Мы не избежим большого количества ложных обращений к врачам из-за подозрений на оспу обезьян. Но это лучше, чем упустить целые цепочки распространения обезьяньей оспы. Здесь очень важно вовремя заподозрить и вовремя обратиться за диагностикой", — подчеркнул Крючков.
Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в России 12 июля.