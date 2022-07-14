https://ria.ru/20220714/osago-1802550211.html
Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО
Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО - РИА Новости, 14.07.2022
Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:42
2022-07-14T19:42
2022-07-14T19:52
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для повышения размера уставных капиталов страховщиков до установленного законодательством уровня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, в ОСАГО допускается осмотр транспортного средства страховщиком дистанционно путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. При этом страховщики к 2025 году должны внедрить у себя электронное урегулирование убытков по ОСАГО, до этого такая возможность предоставляется добровольно.Потерпевший может в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получить от него документы и заключать соглашение о таком обмене через сайт страховщика в интернете или его мобильное приложение. Ранее через интернет была доступна лишь покупка самого полиса, после вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, пояснял во вторник ЦБ РФ.При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика в интернете.Также закон откладывает на год срок для увеличения уставных капиталов страховщиков до предусмотренных законодательством значений. По действующему законодательству страховые организации (кроме страховщиков по ОМС) должны к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. Закон разрешает страховщикам сделать это к 1 января 2024 года.Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в ЦБ РФ актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др.Закон также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.
https://ria.ru/20220714/brendy-1802544597.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, общество, авто
19:42 14.07.2022 (обновлено: 19:52 14.07.2022)
Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО
Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО к 2025 году
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для повышения размера уставных капиталов страховщиков до установленного законодательством уровня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в ОСАГО
допускается осмотр транспортного средства страховщиком дистанционно путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. При этом страховщики к 2025 году должны внедрить у себя электронное урегулирование убытков по ОСАГО, до этого такая возможность предоставляется добровольно.
Потерпевший может в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получить от него документы и заключать соглашение о таком обмене через сайт страховщика в интернете или его мобильное приложение. Ранее через интернет была доступна лишь покупка самого полиса, после вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, пояснял во вторник ЦБ РФ
.
При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика в интернете.
Также закон откладывает на год срок для увеличения уставных капиталов страховщиков до предусмотренных законодательством значений. По действующему законодательству страховые организации (кроме страховщиков по ОМС) должны к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. Закон разрешает страховщикам сделать это к 1 января 2024 года.
Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в ЦБ РФ актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др.
Закон также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.