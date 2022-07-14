https://ria.ru/20220714/osago-1802550211.html

Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО

Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО - РИА Новости, 14.07.2022

Страховщиков обязали внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:42

2022-07-14T19:42

2022-07-14T19:52

россия

центральный банк рф (цб рф)

осаго

общество

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147812/70/1478127057_0:153:2957:1816_1920x0_80_0_0_8abc731845b62a9c592696f5c2e5ecc4.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает страховые компании к 2025 году внедрить электронное урегулирование убытков по ОСАГО, а также продляет на год срок для повышения размера уставных капиталов страховщиков до установленного законодательством уровня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, в ОСАГО допускается осмотр транспортного средства страховщиком дистанционно путем обмена с участниками ДТП фото- и видеоматериалами в электронной форме. При этом страховщики к 2025 году должны внедрить у себя электронное урегулирование убытков по ОСАГО, до этого такая возможность предоставляется добровольно.Потерпевший может в электронном виде направлять страховщику заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и прилагаемые к нему документы, а также получить от него документы и заключать соглашение о таком обмене через сайт страховщика в интернете или его мобильное приложение. Ранее через интернет была доступна лишь покупка самого полиса, после вступления в силу закона все этапы оказания услуги по ОСАГО могут быть пройдены дистанционно, пояснял во вторник ЦБ РФ.При обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта и при перевозках пассажиров метрополитеном потерпевшие вправе предоставлять страховщику заявления и документы в электронной форме с использованием официального сайта страховщика в интернете.Также закон откладывает на год срок для увеличения уставных капиталов страховщиков до предусмотренных законодательством значений. По действующему законодательству страховые организации (кроме страховщиков по ОМС) должны к 1 января 2023 года иметь уставный капитал в 300 миллионов рублей, при страховании жизни - 450 миллионов, при перестраховании - 600 миллионов. Закон разрешает страховщикам сделать это к 1 января 2024 года.Помимо этого, с 2024 на 2025 год переносится ряд обязанностей иностранных страховых организаций, касающихся предоставления в ЦБ РФ актуарных заключений и ряда документов, организации системы внутреннего контроля и др.Закон также обязывает страховщиков соблюдать законодательно установленные режимы защиты и обработки получаемой ими конфиденциальной информации и порядок ее использования. В случае их нарушения они будут нести предусмотренную законодательством ответственность. А юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять страховщикам по их запросам документы и информацию, связанную с наступлением страхового случая и необходимые для решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством РФ.

https://ria.ru/20220714/brendy-1802544597.html

https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, общество, авто