https://ria.ru/20220714/oon-1802576431.html

ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти

ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти - РИА Новости, 14.07.2022

ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти

ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:44

2022-07-14T22:44

2022-07-14T22:44

в мире

дональд трамп

джон болтон

оон

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ООН, 14 июл – РИА Новости. ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о недавнем высказывании бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (2018-2019) в администрации Дональда Трампа (2017-2021), в интервью американской CNN ранее сообщил, что помогал планировать перевороты в других странах.Отвечая на вопрос о том, осуждает ли ООН такое поведение, Хак сказал: "У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах".Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что ООН и в том числе против переворотов.

https://ria.ru/20220713/oon-1802310327.html

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в мире, дональд трамп, джон болтон, оон