Рейтинг@Mail.ru
ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/oon-1802576431.html
ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти
ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти - РИА Новости, 14.07.2022
ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти
ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:44
2022-07-14T22:44
в мире
дональд трамп
джон болтон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg
ООН, 14 июл – РИА Новости. ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о недавнем высказывании бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (2018-2019) в администрации Дональда Трампа (2017-2021), в интервью американской CNN ранее сообщил, что помогал планировать перевороты в других странах.Отвечая на вопрос о том, осуждает ли ООН такое поведение, Хак сказал: "У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах".Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что ООН и в том числе против переворотов.
https://ria.ru/20220713/oon-1802310327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e5c2f87eedaf9f8576b88da71b7daf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, джон болтон, оон
22:44 14.07.2022
 
ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти

ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти в любой стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл – РИА Новости. ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о недавнем высказывании бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности (2018-2019) в администрации Дональда Трампа (2017-2021), в интервью американской CNN ранее сообщил, что помогал планировать перевороты в других странах.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 22:47
ООН поддержит Россию, Киев и Анкару в реализации договоренности по зерну
Отвечая на вопрос о том, осуждает ли ООН такое поведение, Хак сказал: "У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах".
Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что ООН и в том числе против переворотов.
 
В миреДональд ТрампДжон БолтонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала