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Путин разрешил арендовать оружие для охоты - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил арендовать оружие для охоты
Путин разрешил арендовать оружие для охоты - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил арендовать оружие для охоты
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:51
2022-07-14T15:53
общество
владимир путин
охота
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации.Закон устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Закон также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.
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общество, владимир путин, охота
15:51 14.07.2022 (обновлено: 15:53 14.07.2022)
 
Путин разрешил арендовать оружие для охоты

Путин подписал закон о возможности брать оружие для охоты в аренду

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации.
Закон устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Закон также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.
Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Саратовского областного суда во время рассмотрения апелляционной жалобы. 23 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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