https://ria.ru/20220714/okhota-1802467573.html

Путин разрешил арендовать оружие для охоты

Путин разрешил арендовать оружие для охоты - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил арендовать оружие для охоты

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:51

2022-07-14T15:53

общество

владимир путин

охота

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации.Закон устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Закон также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.

https://ria.ru/20220523/rashkin-1790199570.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, охота