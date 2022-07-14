https://ria.ru/20220714/okhota-1802467573.html
Путин разрешил арендовать оружие для охоты
Путин разрешил арендовать оружие для охоты - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил арендовать оружие для охоты
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:51
2022-07-14T15:51
2022-07-14T15:53
общество
владимир путин
охота
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору, документ опубликован на портале правовой информации.Закон устанавливает, что оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Закон также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности.Договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до 5 лет, иностранцам - до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.
https://ria.ru/20220523/rashkin-1790199570.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, охота
15:51 14.07.2022 (обновлено: 15:53 14.07.2022)
Путин разрешил арендовать оружие для охоты
Путин подписал закон о возможности брать оружие для охоты в аренду