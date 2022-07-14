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Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 19.35 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:10

2022-07-14T20:10

2022-07-14T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

горловка

ясиноватая

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 19:35 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Этот же населенный пункт украинские войска обстреляли и 10 минами калибром 120 миллиметров.Представительство также сообщило, что в 19.15 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, в 19.20 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и в 19.45 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по Минеральному.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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горловка

ясиноватая

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в мире, украина, горловка, ясиноватая, ситуация в днр и лнр