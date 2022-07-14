https://ria.ru/20220714/obstrel-1802555399.html
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 19.35 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:10
2022-07-14T20:10
2022-07-14T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому в ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям:... 19:35 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Этот же населенный пункт украинские войска обстреляли и 10 минами калибром 120 миллиметров.Представительство также сообщило, что в 19.15 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, в 19.20 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и в 19.45 - пять снарядов калибром 122 миллиметра по Минеральному.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
горловка
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, горловка, ясиноватая, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский
ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Гольмовскому