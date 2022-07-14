Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802508355.html
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма - РИА Новости, 14.07.2022
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма
Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками центра Изюма в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:27
2022-07-14T17:56
в мире
украина
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802515860_0:17:3610:2048_1920x0_80_0_0_26af0c22bed7ad15b1d6e6a8d76db90e.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками центра Изюма в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Среди мирного населения в Изюме: 15 раненых, двое погибших", — заявили в ведомстве.Ранее в четверг Харьковская ВГА также сообщала об атаке на центр города, власти зафиксировали "не менее десяти прилетов". Отмечается, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей, есть жертвы, точная информация уточняется. В время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть Харьковской области. На освобожденных территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На этих территориях действует бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Местные жители получают единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802462930.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802515860_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4420ba1cb055d4813774b285bff503ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины
17:27 14.07.2022 (обновлено: 17:56 14.07.2022)
 
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма

Харьковская ВГА сообщила о двух погибших в результате обстрела ВСУ центра Изюма

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстрел украинскими войсками города Изюм
Обстрел украинскими войсками города Изюм - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обстрел украинскими войсками города Изюм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками центра Изюма в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Среди мирного населения в Изюме: 15 раненых, двое погибших", — заявили в ведомстве.
Кадры с места удара ВСУ по автостанции в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:38Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие
Ранее в четверг Харьковская ВГА также сообщала об атаке на центр города, власти зафиксировали "не менее десяти прилетов". Отмечается, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей, есть жертвы, точная информация уточняется.
В время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть Харьковской области. На освобожденных территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На этих территориях действует бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Местные жители получают единоразовые пособия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьИзюм (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала