https://ria.ru/20220714/obstrel-1802508355.html

Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма

Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма - РИА Новости, 14.07.2022

Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма

Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками центра Изюма в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:27

2022-07-14T17:27

2022-07-14T17:56

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками центра Изюма в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Среди мирного населения в Изюме: 15 раненых, двое погибших", — заявили в ведомстве.Ранее в четверг Харьковская ВГА также сообщала об атаке на центр города, власти зафиксировали "не менее десяти прилетов". Отмечается, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей, есть жертвы, точная информация уточняется. В время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия совместно с силами ЛНР взяла под контроль часть Харьковской области. На освобожденных территориях создали четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На этих территориях действует бивалютная система — в ходу украинская гривна и рубль. Местные жители получают единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220714/obstrel-1802462930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины