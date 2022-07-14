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ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802462930.html
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2022
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие
Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:38
2022-07-14T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек. По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара по Ворошиловскому району Донецка два человека погибли, еще трое получили ранения. Глава республики Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства СЦКК Руслана Якубова сообщил, что ВСУ вели обстрел из 55-ой гаубицы М777 со стороны Курахово. Он также уточнил, что второй погибшей оказалась девушка, возвращавшаяся с работы.Позднее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число пострадавших выросло до четырех.На месте работают представители МВД ДНР и экстренная служба.Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220711/pamyat-1801674693.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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россия
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Кадры с места удара ВСУ по автостанции в Донецке
Кадры с места удара ВСУ по автостанции в Донецке
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика, россия
15:38 14.07.2022 (обновлено: 17:03 14.07.2022)
 
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ автостанции в центре Донецка

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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек.
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Ворошиловского района Донецка
Обстрел Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Ворошиловского района Донецка
По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара по Ворошиловскому району Донецка два человека погибли, еще трое получили ранения.
Глава республики Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства СЦКК Руслана Якубова сообщил, что ВСУ вели обстрел из 55-ой гаубицы М777 со стороны Курахово. Он также уточнил, что второй погибшей оказалась девушка, возвращавшаяся с работы.
"Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей ", — добавил Пушилин, отметив, что рядом с автостанцией нет военных объектов.
Позднее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число пострадавших выросло до четырех.
На месте работают представители МВД ДНР и экстренная служба.
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Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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