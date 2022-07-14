https://ria.ru/20220714/obstrel-1802462930.html

ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие

ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 14.07.2022

ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие

Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:38

2022-07-14T15:38

2022-07-14T17:03

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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек. По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара по Ворошиловскому району Донецка два человека погибли, еще трое получили ранения. Глава республики Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства СЦКК Руслана Якубова сообщил, что ВСУ вели обстрел из 55-ой гаубицы М777 со стороны Курахово. Он также уточнил, что второй погибшей оказалась девушка, возвращавшаяся с работы.Позднее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число пострадавших выросло до четырех.На месте работают представители МВД ДНР и экстренная служба.Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220711/pamyat-1801674693.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места удара ВСУ по автостанции в Донецке Кадры с места удара ВСУ по автостанции в Донецке 2022-07-14T15:38 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, луганская народная республика, россия