15:38 14.07.2022 (обновлено: 17:03 14.07.2022)
ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ автостанции в центре Донецка
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию "Центр" в Донецке, по предварительным данным, погибли два человека, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что жертвами атаки стали водитель маршрутного автобуса и еще один человек.
Обстрел Ворошиловского района Донецка
По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате удара по Ворошиловскому району Донецка два человека погибли, еще трое получили ранения.
Глава республики Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства СЦКК Руслана Якубова сообщил, что ВСУ вели обстрел из 55-ой гаубицы М777 со стороны Курахово. Он также уточнил, что второй погибшей оказалась девушка, возвращавшаяся с работы.
"Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей ", — добавил Пушилин, отметив, что рядом с автостанцией нет военных объектов.
Позднее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что число пострадавших выросло до четырех.
На месте работают представители МВД ДНР и экстренная служба.
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Совместно с силами ДНР и ЛНР российская армия полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.