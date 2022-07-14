14:13 14.07.2022 (обновлено: 15:06 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"
Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ школы в Макеевке с применением РСЗО "Ураган"
Последствия обстрела Макеевки в ДНР
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Украинские боевики атаковали школу № 46 по улице Табашевского в Кировском районе с применением РСЗО "Ураган", — говорится в заявлении.
По информации штаба, в результате атаки здание получило значительные повреждения.
Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В частности, дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.
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