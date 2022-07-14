https://ria.ru/20220714/obstrel-1802431937.html

Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"

Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана" - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"

Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:13

2022-07-14T14:13

2022-07-14T15:06

в мире

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."Украинские боевики атаковали школу № 46 по улице Табашевского в Кировском районе с применением РСЗО "Ураган", — говорится в заявлении.По информации штаба, в результате атаки здание получило значительные повреждения.Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В частности, дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, по словам Владимира Путина, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html

https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район