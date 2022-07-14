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Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана" - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802431937.html
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана" - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:13
2022-07-14T15:06
в мире
донецкая народная республика
макеевка
кировский район
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."Украинские боевики атаковали школу № 46 по улице Табашевского в Кировском районе с применением РСЗО "Ураган", — говорится в заявлении.По информации штаба, в результате атаки здание получило значительные повреждения.Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В частности, дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, по словам Владимира Путина, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
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донецкая народная республика
макеевка
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, кировский район
14:13 14.07.2022 (обновлено: 15:06 14.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли школу в Макеевке из "Урагана"

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ школы в Макеевке с применением РСЗО "Ураган"

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу в Макеевке с применением РСЗО "Ураган", сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Украинские боевики атаковали школу № 46 по улице Табашевского в Кировском районе с применением РСЗО "Ураган", — говорится в заявлении.
Центр Лисичанска - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вся надежда на "зеленку". Куда перебрасывают войска из Лисичанска
По информации штаба, в результате атаки здание получило значительные повреждения.
Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и близлежащие населенные пункты. В основном они используют артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. В частности, дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. В результате атак продолжают гибнуть мирные жители.
Жительница дома, поврежденного в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:25Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Ирины ГеращенкоПохороны детей, погибших от украинских обстрелов, школьники, в рюкзаках которых осколки снарядов, одинокие старики в разрушенных ударами артиллерии домах — все это увидела в Донбассе фотограф РИА Новости Ирина Геращенко.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, по словам Владимира Путина, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаКировский район
 
 
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